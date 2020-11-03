美國大選｜拜登家族中的「黑羊」？　不羈幼子亨特變選前最大包袱

2020年美國大選進入最後倒數階段，焦點人物竟還包括民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的幼子亨特（Hunter Biden）。以往拜登競選公職總是帶着形象無可挑剔的大子博（Beau Biden）同場，亨特活在哥哥背後，沒有媒體鎂光燈照射，生活自由又奔放，惟隨着博在2015年離世，加上拜登這次挑戰更高職位，亨特漸漸成為媒體關注焦點，也成為拜登陣營的弱點。 亨特舊日醜聞如今盡現大眾眼前，也遭人質疑他在烏克蘭、中國的生意業務，負面新聞甚至燒到拜登身上。拜登愛子情切，但也無法避免這隻「小黑羊」成為他在這次大選裏的包袱。

幼年遇車禍喪母 與父感情佳

亨特生於1970年2月，是拜登與第一任妻子尼莉婭（Neilia Hunter）的第二個孩子，他與哥哥博相差1歲，兩人還有一妹。他們在小時候就遭遇不幸，1972年12月母親尼莉婭有一次駕車載着所有子女外出，卻發生車禍，最終尼莉婭與1歲女兒雙亡，一對小兄弟逃過鬼門關但也負傷，博有多條骨骨折，亨特則頭部重創。

一家經歷悲痛事件後，拜登與兩子相依為命，三人關係親密，當時已從政的拜登每天完成在首都華盛頓的工作後，就會趕回位於特拉華州（Delaware）的醫院照顧兒子，該年他甚至在醫院宣誓成為參議員。在之後的日子，拜登也爭取與家人共聚的時間，頻繁坐鐵路返家，使他得到「鐵路拜登」（Amtrak Joe）的稱號。拜登在1977年迎娶第二任妻子吉爾（Jill Biden），共同扶養兩名兒子。

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1973年1月，為了方便照顧因車禍受傷的兒子，拜登在醫院宣誓成為特拉華州聯邦參議員（Getty）

↓亨特與哥哥博↓

活在哥哥陰影下 生活「我有我精彩」

亨特與哥哥博一樣就讀法律，他1996年畢業於耶魯法學院，但與哥哥的事業路完全不同，博到美國司法部工作，踏上成為聯邦檢察官之路，輾轉多年後又成為特拉華州（Delaware）總檢察長，亨特則與商界更為密切。哥哥獲盡外界掌聲，一直是繼拜登後的家族「招牌」，也是在父親拜登競選活動上的支援主力，亨特則以性格放蕩不羈見稱，但由於長年活在哥哥的「招牌」背後，受到的注目明顯少得多，這個情況在哥哥博2015年因腦癌復發英年早逝後，逐漸改變。

兒子博·拜登（Beau Biden，左）2015年因腦癌英年早逝，成為拜登（右）一生之痛。圖為博·拜登2008年8月現身選舉活動支持父親競選美國副總統（Getty）

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私生活爭議多

亨特畢業後當過政治說客，也曾加入父親競選團隊、又加入過軍隊，但同時他長期糾纏於酗酒及毒品問題，總統特朗普（Donald Trump）在選前對拜登家族作出的抨擊，其中之一便是亨特曾因驗出吸食可卡因而遭踢出軍隊。

亨特與妻子凱瑟琳（Kathleen Buhle）在2015年分居後，凱瑟琳對他作出多項指控，包括吸毒、經常出入脫衣舞俱樂部及嫖妓，但亨特更惹外界關注的事還有與大嫂的一段情，在哥哥博2015年離世後，亨特曾與博的遺孀哈莉（Hallie Olivere Biden）一度發展出戀人關係，並在2017年3月正式公開，一時之間成為美國政壇花邊熱話。

在美國大選前夕，一宗「硬碟門」事件更讓亨特登上新聞頭條，特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）聲稱取得一部亨特手提電腦的資料，他稱電腦內不單有很多亨特醜聞證據，甚至有與未成年少女有關的不雅照片，他稱已把電腦資料交給聯邦調查局（FBI），有意把亨特與刑事案件拉上關係。

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中烏生意突成為選前話柄

2006年，亨特獲時任總統小布殊委任為鐵路公司董事局副主席，至2009年初父親拜登當上副總統後，亨特開始退出政治說客事業，轉而往外國發展，包括中國、烏克蘭、俄羅斯等，他成為過多間公司的顧問或董事局成員，也開設過不同公司。但亨特這些在中國、烏克蘭的生意業務，在這次選前就成為焦點，特朗普陣營尤其質疑拜登有參與其中。

特朗普陣營對拜登父子的指控，包括亨特2014年出任天然氣公司布里斯馬（Burisma）董事會成員後，疑曾安排董事會顧問與拜登會面，特朗普並指控拜登於2016年要求烏克蘭撤換總檢察長是另有企圖等。或者在亨特的中國生意方面，又突然有一位亨特的前生意夥伴現身質疑拜登有從兒子參與的公司獲得利益等。

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拜登辯護力度不足？

在電郵門、硬碟門多項真假難分的指控中，目前未見足以對拜登構成致命一擊，例如立場傾保守的霍士新聞（Fox News）10月24日指，亨特前生意夥伴提供的電郵，沒證據表明拜登有從中國商人獲益。

不斷為自己與兒子辯護的拜登，雖然一再強調自己「沒有收過外國一分錢」，但他回應醜聞時的態度也引來美媒質疑，美國全國廣播公司（NBC）便評論指，特朗普陣營對拜登兒子的攻擊並不令人驚訝，讓大家驚訝的是拜登的辯護，該陣營不斷標籤對方指控為虛假信息，而不是承諾在自己擔任總統時讓媒體檢視兒子的生意與財務資訊。

從2016年美國大選前爆出民主黨候選人希拉里的「電郵門」風波，至這次亨特的電郵門，選民或對這些選前突發事件已不感陌生，這次選情會否再次遭衝擊，尤其是搖擺州選民是否信服，答案將在11月3日之後的選舉結果揭曉。