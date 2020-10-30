印尼前總統遺孀日本節目失言　驚吐「不孕女性99%墮過胎」

日前現年80歲的日本綜藝界名人黛薇夫人（デヴィ夫人）在電視節目中語出狂言，「不孕症最大的原因就是墮胎」，這段言論引起爭議，事隔多日後，她也在個人部落格道歉止血，並寫下說出這段爭議言論的理由。

黛薇夫人在日本演藝界至今仍有不錯知名度：

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黛薇夫人經常受邀參加綜藝節目，她以火辣犀利的言談風格而知名，但她還有一個相當特殊的身分，即是印尼已故總統蘇加諾（Soekarno）的遺孀，黛薇夫人一生可謂傳奇，如今雖已有80歲高齡，但她仍活的自由奔放。

然而，日前她在關西電視台節目中，在一段討論政府對於不孕不育夫妻的治療問題的環節中提出主張，表示墮胎就是不孕的主因，「多數女性懷孕了但不想生下孩子，於是進行刮宮，將子宮刮傷遭成不孕，因此要嚴禁墮胎」，並稱不孕的女性「大概有99%墮胎過才會這樣」，這番誇張言論瞬間讓在場的主持人傻眼不已。

不僅節目現場的醫生出面說明「與事實不符」，就連觀眾與在場來賓都相當不認同黛薇夫人的說法，瘋狂砲轟她的言論「太無知」。最後，黛薇夫人低頭向觀眾道歉，承認自己的錯誤，她也再次透過部落格道歉，「因為我是天主教徒，真心不希望墮胎的人後悔，才會作出如此發言」，也跟正在接受不孕症治療的女性道歉。

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