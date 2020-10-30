新西蘭公投初步結果：通過安樂死合法化

據10月30日公布的公投初步結果，新西蘭將通過安樂死合法化。

新西蘭17日舉行大選，同時讓民眾就安樂死合法化和大麻合法化參與公投。截至30日，已有約83%選票完成點算。

初步結果顯示，安樂死合法化法案得到65.2%選民支持，33.8%表示反對，料最終將獲得通過。而大麻合法化暫時46.1 %選民支持，53.1%人反對；看來它將無法取得足夠支持來「過關」。

英國《衛報》30日報道稱，這兩個公投的最終結果，料11月6日前都未能確定，因尚有估計48萬張「特別票」未點算，當中包括海外投票。不過從初步結果看來，安樂死合法化的項目應可獲得通過，並料在2021年11月生效。

新西蘭將加入荷蘭及加拿大等行列，成為可合法施行安樂死的國家。

這麼做當然會引起反對聲浪。原居民毛利人公共衛生組織Hāpai te Hauora行政總裁哈特（Selah Hart）表示，部分毛利人反對安樂死，是因他們認為這會干擾生死間的神聖過渡。名為Euthanasia-Free NZ的新西蘭組織稱，此舉對社會福祉帶來威脅，亦與政府防止人們自殺的努力自相矛盾。英國廣播公司30日引述一些人的意見稱，擔心有長期病患的人會認為自己有責任去接受安樂死，以減輕家人負擔。