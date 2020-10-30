特朗普「除褲」辦大事？加泰羅尼亞「奇葩周邊產品」便便人偶

如果請小隊員用人偶布置一個「耶穌降生馬槽」的場景，哪些角色會出現在你的必備清單上呢？

約瑟、瑪麗亞、耶穌還有……大便小人

如果要用人偶佈置出一個「耶穌降生馬槽」的場景，大部分人都會直覺地擺上耶穌的父親約瑟、母親瑪麗亞和嬰孩耶穌本人這三大角色。不過，如果把同樣的任務交給一個土生土長的加泰羅尼亞人，佈置出的場景還會多一個角色：頭戴紅帽、身穿白襯衫，正在某個角落脫褲子大便的人偶「加卡內」 （Caganer）。

加卡內，大便的人

「加卡內」是加泰羅尼亞語「Caganer」一詞的音譯，意思是「大便的人」，指的是一種加泰羅尼亞地區的傳統陶製人偶，是當地人在聖誕節時，佈置耶穌降生馬槽場景的必備角色，通常都以頭戴紅帽、身穿白襯衫的造型現身。

不過，近年來加卡內的造型愈來愈多變，從今年美國總統候選人特朗普（Donald Trump）、拜登（Joe Biden），到美漫經典角色超人、蜘蛛人等都有，唯獨動作清一色是：脫褲子大便。

特朗普、拜登及約翰遜也成了加卡內的「取材」對象：

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富饒的象徵

關於加卡內是如何出現在加泰羅尼亞地區，歷史學家目前也沒有一個肯定的答案，不過學者們大致同意加卡內大約是在17世紀晚期到18世紀早期，出現於西班牙北部的加泰羅尼亞地區。

在加泰羅尼亞，尤其是農村地區，加卡內普遍被視為一種富饒的象徵，會替農家帶來豐收和財富。西班牙龐培法布拉大學（Pompeu Fabra University）歷史學家德卡爾（Enric Ucelay-Da Cal）解釋，這是因為在農村地區，糞便是一種重要的肥料，「糞便就是肥料、錢、好運和繁榮富饒的象徵」。

當地還流傳着一種傳說：「如果有人在佈置耶穌降生馬槽場景時沒有放加卡內，這戶人家明年勢必會農作歉收。」

【圖輯】除政壇名人外，不少電影角色也當上了便便人偶：

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加卡內給基督教信徒的啟示

不過，也有一派學者從神學的角度來解釋加卡內的意義。美國福德莫大學（Fordham University）基督教專家提利（Maureen Tilley）指出，現代版的耶穌降生馬槽場景，已經變得很簡潔，只包含最重要的幾個角色。但傳統上，地中海地區佈置出的耶穌降生馬槽場景並不是這樣，裏頭還會包含從事不同職業、處在生命不同階段的人，像是牧羊人、國王、小孩、軍人、抱着小孩的母親等。

而擺上加卡內，目的正是多呈現一種生命的階段，「提醒觀賞者不論是誰、不論他處在生命的任何階段，他都在神之愛的涵蓋範圍內。」提利說道。

也有人認為，擺上加卡內的意義是在告訴所有基督教的信徒，沒有人可以預知耶穌甚麼時候會再度來到世界，更別說對此提前做好準備。

【圖輯】隨着時間演變，加卡內也變成加泰羅尼亞的一個重要文化符號，這種扛着加泰羅尼亞旗和西班牙國旗的加卡內也很常見：

不論加卡內的真正意義是甚麼，近代加卡內已經轉變成加泰羅尼亞重要的文化象徵，很多政治活動中都可以看見加卡內的身影。

舉例來說，在 2018年加泰羅尼亞民眾繫上黃絲帶，發動示威遊行，要求西班牙政府釋放兩名因推動獨立運動而入獄的政治領袖時，有廠商趁勢推出黃絲帶造型的加卡內，聲援這些入獄的政治領袖。

53歲的加卡內收藏家科拉爾（Marc-Ignasi Corral）表示：「黃絲帶加卡內人偶反映的就是當時正在發生的事情，加卡內已經成為一種保存當下歷史的方法。」

散佈全球的加卡內

隨着時間流逝，加卡內也逐漸走出加泰羅尼亞，在全球有了一點小小的知名度。1990年時，一群加卡內愛好者成立了「加卡內之友協會」（Friends of the Caganer Association），在 2018年時已經擁有大約 70名成員，成員每年相聚兩次，一同交流心得。

科拉爾表示：「在加卡內社群中，我們有來自意大利、德國、日本和美國的成員，已經可以算是個國際性的社群了。」

【圖輯】演藝及知名人士系列：

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名人的奇葩周邊

除了愛好者來自全球各地，另一個加卡內開始在全球闖出知名度的跡象，就是越來越豐富的角色設計。根據全球最大的加卡內製造商caganer.com經營者普拉（Marc Alos Pla）的說法，他們每年50%的海外銷量都是賣給人在美國的顧客。

知名政治人物美國總統候選人特朗普、拜登自然不在話下，運動明星、演藝人員也都有各自的加卡內，虛構角色像是瑪利歐、精靈寶可夢中的皮卡丘、美國諷刺卡通《阿森一族》（The Simpsons）中的阿森一家等，角色一應俱全。

名人們會生氣嗎？

有些人可能會擔心，隨便把名人做成加卡內可能會因此惹毛對方。不過，這點普拉倒是不大擔心，因為不少名人都將「擁有個人專屬的加卡內」視為一種榮譽，是對他們名氣的肯定。

加卡內之友協會的成員卡羅也不認為這是個問題，他說：「如果現在你還沒有專屬的加卡內，表示你還只是個無名小卒。」

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除加卡內這種便便公仔外，其實全球還有很多以政治人物作造型或靈感的設計，就如現任美國第一夫人梅拉尼婭，在她的家鄉斯洛文尼亞便有人以她為形象造出雕像…

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【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】