軍事科普︱日本加賀號護衛艦停靠越南軍港　出雲級類航母仍在升級

在南海情勢持續緊張的態勢中，日本海上自衛隊於10月也在這塊區域進行多次軍演，並得到包含美國、印尼與其他當地國家的支援；近期比較令人在意的，則是日本的幾艘重要軍艦，包含最頂級的「加賀號護衛艦」以及擁有歷史背景的「雷」型護衛艦與潛水艇「翔龍號」（發音同昇龍拳中的昇龍しょうりゅう），都在10月10~11日停泊在越南的金蘭軍港，以進行軍事補給。

來自日本放送協會（NHK）的消息，則指出日本海上自衛隊計劃還要在南海待上超過一個月；雖然沒有明講，不過就整個大環境而言，這應該是與美國總統選舉前後，這個區域的局勢有潛在動盪危機有關。

日本海上自衛隊這次所停泊的金蘭港，就位於越南領土的東方突出點，並面對著南海區域，看起來就像一張弓的尖端，隨時都可以像射箭般投放出武力；除此之外，這裏的水深、腹地狀況也都相當好，因此被認為是世界級的頂尖基地，先前包含美國、蘇聯等強權，都曾經在這裏積極經營，以試圖強化對亞洲地區的控制。

隨時代改變，越南則從2010年代前期開始，計畫將這裡建立成「商業軍港」，在名義上提供各國付費使用，不過事實上他們仍有挑客權力，而且還有國際立場因素影響，所以這裡並不算完全開放，而金蘭灣最受注目的兩個客戶，除了這次的日本之外，則是遠在太平洋另一端的美國。

耐人尋味的是日本與美國，都曾經試圖入侵或攻擊越南，並留下了嚴重的傷害：日本在太平洋戰爭時代，就入侵過當時屬於法屬印度支那的越南，並大量掠奪糧食財物而造成大飢荒，後來還付出了賠款；而從1955一直打到1975年的越戰期間，美國則對越南進行了高強度轟炸，並投擲了眾多化學藥品，對環境、生態與人民財產生命都造成了強烈破壞。

但日、美與越南的關係卻在近年迅速改善，甚至展開了軍事合作，這當中到底發生了什麼事？整體而言，這可能與越南鄰國大肆擴張武力有關，才促使他們開門讓第三、第四國進入以維持區域平衡。

就事實看來，在2010年的金蘭港重建計劃後，於2012年首度造訪當地的重量級人物，就是當時的美國國防部長（前中央情報局局長）帕內塔（Leon Panetta），而在2016年搶先進入的外國軍艦，主要則有日本的有明號，以及美國的John S. McCain驅逐艦與Frank Cable潛水母艦，這些都是極富戰鬥性的艦艇，顯見在「敵人的敵人就是朋友」基礎上，只要共同的敵人夠敵，那麼原本互不喜歡的幾個國家也能緊密擁抱。

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而這次停泊金蘭港的主力「加賀號護衛艦」，有人可能會讓他的「護衛艦」名稱混淆而覺得它似乎不具強大戰力，但事實並非如此。

時間回到二次大戰後，日本在各國監督下，制定了「和平憲法」，裡面載明了關於放棄侵略級武裝的條文，只能擁有自衛程度的軍備，因此他們的軍事編制稱為「自衛隊」，船艦也多稱為「護衛艦」；只是隨著時代改變，日本的法律已經過微調，美國甚至曾經督促他們加強武力，以利在適當的時候能發揮「集體自衛權」，因此現今的日本軍事強度，已經多半維持在全球前五名的狀態，而「自衛」、「護衛」也只留個名稱，實質上是具有相當強大攻擊能力的軍隊。

而加賀號護衛艦，則是日本出雲級護衛艦的二號艦：出雲級第一艘為「出雲號」，從2012年動工到2015年完工，第二艘即為這次的「加賀號」，建造時間為2013年10月到2017年3月。

兩艘「出雲級護衛艦」的規格其實都已經符合國際上「直升機航空母艦」或「輕航空母艦」的認知；它們在編制上各能搭載14架各型直升機，雖然數目並不算多，但仍可透過各項聯絡與輔助資源，調動潛水艇或其他基地的武裝配合使用。

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微妙的是「出雲級護衛艦」長達248公尺的全長與載機數目，雖然都高於第二階的「日向級護衛艦」（198公尺、11架載機），但卻有評論認為它的本體武裝、偵測系統，卻反而變得較弱；關於這點，一般說法多認為是因為節約預算的緣故，但也有陰謀論者認為它們其實還不算最終型態，後面還有隱藏企圖。

果不其然，在兩艘出雲級護衛艦都完工後，日本當地就傳出了「固定翼機應用」，也就是「戰鬥機用航空母艦化」的構想，並引起了討論；而這件事情也在短時間內就啟動執行，並在2019年於美國總統特朗普首度登上加賀號時，被認為得到最後確認。

在目前，出雲號已經開始進行甲板的改裝，將藉由耐熱程度與周邊配備的提升，變成適合美國最新第五代戰機F-35（B型具短程升空、垂直降落功能）使用的環境；等到工程告一段落，加賀號也將在2021年底進廠改裝甲板，同樣變成能夠搭載F-35B的戰鬥機航空母艦。

除此之外，關於兩部出雲級護衛艦的甲板，也有追加彈射系統以擴大對應機型、提升起飛效率的臆測，雖然官方還沒有提到，但似乎可能是下一步動作。

在印度於稍早開放部分軍事基地給日本使用後，加賀號在南海地區的戰力已因為後援優化而提升，但這還不是其最強狀態，要是等它能擺上F-35並改裝彈射系統後，勢必會更令人注目。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ軍事科普】日本最強戰艦停靠越南軍港 出雲級的類航母戰鬥力】