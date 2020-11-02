中國製「男用貞操帶」潛駭客入侵風險　更糟的是產品無法實體解鎖

當你有一天用貞操帶鎖住伴侶的貞操時，有沒有想過有一天會打不開？中國一間公司設計的科技「男用貞操帶」，就遇到了黑客入侵的問題，更糟糕的是，這款男用貞操帶沒有實體開關或是鑰匙可以解鎖。

情趣用品公司「囚愛」推出的「男用貞操帶」：

上方為囚愛公司製作的影片，向觀眾介紹自家生產的智慧男用貞操帶。

智慧貞操環

男用貞操帶聽起來雖然像是中古世紀才有的情趣用品，但中國廣東的囚愛公司讓它趕上數位時代的潮流，開發出符合現代人的「智慧男用貞操帶」，讓男性使用者的伴侶可以透過APP和藍牙連線，就能遙控解鎖貞操帶。

終身囚鳥

今年5月時，英國資安公司筆試夥伴（Pen Test Partners）發現APP的應用程式介面（API）存在漏洞，駭客可以藉此入侵，導致男性用戶們面臨終身「囚鳥」的風險。

比終身囚鳥更糟的消息

更糟糕的消息是，當初囚愛公司設計這款男用貞操帶時，並沒有在產品上設計實體按鈕或是實體鑰匙可以手動解鎖。因此，用戶們一旦遭駭客入侵、終身囚鳥，就只剩乖乖「服刑」，或是冒險暴力解鎖兩種選擇。

好消息：APP已更新

好消息是，囚愛公司已經在6月的時候發布更新，但是考量到不少老用戶尚未更新APP，囚愛公司並未完全封鎖舊版的API。這也使囚愛陷入兩難：完全封鎖舊版API，就可以解決APP漏洞可能被駭客趁虛而入的問題，但未更新的用戶，就會面臨無法解鎖的困境。

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CEO：我們只是小型公司

先前，囚愛公司曾經承諾8月要再發布全面更新，但時限過後遲遲沒有消息傳出，即使媒體去信詢問延遲理由，囚愛公司的回應也非常消極。

今年8月，科技媒體TechCrunch向囚愛公司去函，詢問為何沒有進一步的更新時，囚愛執行長郭力（Jake Guo，暫譯）聲稱「囚愛只是一間小型公司，如果要徹底修復漏洞，只會產生更多問題」。

退無可退，只好使用非常手段

不久後，另一間資安機構通知「筆試夥伴」，表示它們同樣在發現漏洞、通知囚愛的過程中，遇上對方不願積極回應的問題。種種消極的應對、不願徹底解決問題的態度，讓筆試夥伴決定將APP存在漏洞的消息對外公開。

「筆試夥伴」的研究員洛瑪斯（Alex Lomas）表示：「除了我們以外，其他人也能獨立發現囚愛APP漏洞的消息，進一步堅定了我們打算公開發表囚愛公司的APP存在漏洞的決定。」

受害者人數不明

到目前為止，還未傳出有任何使用者受害，但洛瑪斯指出，整起事件確實凸顯智慧成人情趣用品的發展還有很長一段路要走。

洛瑪斯說道：「開發智慧成人情趣用品的廠商，有時候會急着讓產品上市販售，導致產品有漏洞，讓使用者的數據外洩。」

不過在囚愛公司的案例中比較特別，比起資料外泄，使用者更擔心不明不白地被人終身囚鳥。

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