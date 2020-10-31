美國大選2020倒數4天　新冠病例累計逾九百萬　每0.976秒1人染疫

美國約翰斯・霍普金斯大學10月31日發布的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情最新統計數據，美國累計確診病例超過900萬個。疾病控制和預防中心（CDC）總監雷德菲爾德（Robert Redfield）30日稱，最新一波的新增個案增加，看來是被無症狀感染推高。

截至香港時間31日早上7時24分，美國累計確診病例9,034,295個，累計死亡病例229,544個。它是全球累計確診個案和累計死亡個案最多的國家。

美國有線新聞網絡（CNN）稱，這是美國自疫情爆發以來，新增100萬個案所需最快時間，美國從800萬增至900萬個案僅需14天。該國一天之間新增88,521確診個案，相當於每0.976秒有1個新個案。

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美國累計確診病例最多的州是加州，為925,509個；其次是德州，為919,661個。佛羅里達州確診病例已近80萬個，紐約州確診病例超過50萬個。累計確診病例超過23萬個的州還有伊利諾伊州、喬治亞州、北卡羅來納州、田納西州、亞利桑那州和新澤西州。

伊利諾伊州、印第安納州、緬因州、密歇根州、明尼蘇達州、新墨西哥州、北卡州、北達科他及俄亥俄州都在30日刷新單日新增確診個案數字的紀錄。

美國新冠肺炎疫情：美國總統特朗普之子小特朗普10月26日在密歇根州出席美國大選2020的宣傳活動。（AP）

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一部分確診個案看來與競選集會有關，CNN在30日稱，在8月17日至9月26日有舉行美國總統特朗普（Donald Trump）競選活動的縣都有這個情況。CNN以目標州份舉行集會4周前、舉行集會當天以及舉行集會後每10萬人中、每日有多少新增確個案來計算，得出上述結果。

特朗普常被指淡化疫情嚴重性，他的兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）都是。後者30日接受霍士新聞訪問時稱，他已看過美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，並說染疫人數已大幅減少，「差不多沒有了」。事實卻非如此。