向萬聖節說「不」　巴西有心人推動創設黑精靈「薩西日」

西方一些國家會在10月31日慶祝萬聖節，曾為歐洲國家殖民地的巴西也難免俗。但一群捍衛巴西民俗文化的人士，致力於將這一天變成樹林黑精靈「薩西」（Saci）日。

中央社報道，巴西地理學家貝內迪托（Mouzar Benedito）為了不讓萬聖節（Halloween）代表的外來文化入侵巴西，2003年和一群志同道合的朋友共同創建「薩西觀察者協會」（Sosaci），以保存巴西民俗文化：頭戴紅帽、嘴咬着長菸斗、只有一隻腿的小黑人樹精靈薩西。

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他們的努力終於有成果，聖保羅州的歷史山城聖路易斯帕賴廷加（São Luiz do Paraitinga）自2003年起，就通過法令，將10月31日訂為「薩西日」。

其他城市也效法聖路易斯帕賴廷加，聖保羅州議會在隔年也通過類似法令。

貝內迪托認為，巴西的萬聖節是一種被強加意識形態宣傳的東西，作為西方文化支配巴西人民的標誌，展示和強加一種殖民者文化比被殖民者文化更好、更偉大的統治觀念。

巴西歷史學家阿倫卡爾（Chico Alencar）在擔任眾議員時曾提出法案，試圖將這一天變成全國一同慶祝的節日。

萬聖節：圖為10月30日，美國弗吉尼亞州福爾斯徹奇有人為消防栓戴上小丑面具。（Reuters）

他認為，萬聖節與巴西的文化傳統沒有任何關係；喜歡萬聖節的人，只是純粹的模仿，薩西才是巴西的象徵。

貝內迪托指出，萬聖節源自北歐，但主要流行於英語系國家，所以由英語學校開始引進巴西，原是無可厚非，因為語言學校介紹國家文化是很正常的事，但後來連巴西鄉下學校也開始慶祝，這就值得思考。

據說薩西原本不是黑人，也不是獨腳跳來跳去，他是巴西原住民傳說中，大西洋叢林的保護神。

萬聖節：韓國首爾市政府10月30日發布一份海報，呼籲民眾今年在網上慶祝萬聖節。（Reuters）

薩西這號人物也融入其他文化特徵。比方被帶到巴西的奴隸多數來自非洲，所以薩西就變成黑人；而歐洲神話則讓薩西像樹精靈一樣，戴上紅帽子。

聖保羅基督教麥肯齊大學（Mackenzie）巴西文化專家、歷史學家佩雷拉（Fernando Pereira）表示，民俗是代代相傳的知識，任何國家的歷史都與它的民間傳說、傳統、信仰和習俗密切相關；巴西是原住民、非洲人和歐洲人混血的國家，而薩西就是文化大熔爐的最佳代表。

巴西全國薩西創造者協會（ANCS）創辦人吉馬良斯（José Oswaldo Guimarães）也認為，任何神話都可以共存，協會只是希望強化薩西文化，而無意矮化或終結萬聖節，所以不贊成薩西日與萬聖節在同一天慶祝。