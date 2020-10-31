日本男花330日圓　助兒子使出《鬼滅之刃》水之呼吸

人氣動漫《鬼滅之刃》新作劇場版，短短十天日本票房便突破百億，刷新日本電影票房紀錄。除了成為熱門話題之外，許多粉絲也紛紛模仿劇中角色，就有一名日本網友，用簡單的材料，重現出作品中的招式「水之呼吸」，完成度之高令人佩服。

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根據日本媒體「ねとらぼ」報道，Twitter網友「nam-5」在10月25日PO文，表示他到了百元商店，買了一把玩具刀、藍色與白色的彩帶各一，回家後再把彩帶黏貼在刀身上，便完成了簡易版本的「日輪刀」（《鬼滅之刃》中的主角愛刀）。

nam-5將成品拿給他的小孩子玩，只見小孩揮舞刀劍，藍白相間的彩帶也隨之飛舞，看起來就如同作品中的角色正使出絕招「水之呼吸」（點圖放大瀏覽）▼▼▼

而重現這一幕所需的三件材料加起來，不過才花費330日圓。

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