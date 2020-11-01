撿骷髏回家當擺設　1年後證實是失蹤人士頭骨　驚揭8年前倫常命案

美國田納西州摩根縣（Morgan County）發生一可怕事件。居民甘迺迪（Brian Kennedy）在住家後方的樹林裡遛狗時，撿到一顆骷髏頭，就帶回家當作壁爐架擺設，甚至替「他」戴上一副墨鏡。警方經過一連串的調查後，19日證實該頭骨屬於一名失蹤多年的男子，並揭發一起家族殘殺內幕。

綜合WBIR TV、《紐約郵報》等外媒報道，甘迺迪去年3月在戈比鎮（Gobey）的樹林內發現骷髏頭，不疑有他，帶回家當成裝飾品。他的兒子塞克斯頓（Alfonzo Sexton）看到後詢問來源，立刻驚覺事情不對勁，通報警方。

警方將頭骨取回送驗，諾克斯郡（Knox County）地區法醫中心與田納西大學人類學系合作，果然採取到人類DNA，並發現DNA屬於2012年9月失蹤的79歲男子麥卡恩（Junior Willie McCann）。但是，檢警前往發現地點搜索時，卻沒有發現其他人類遺骸。

根據報案文件，麥卡恩的弟弟克拉倫斯（Clarence）2012年9月12日前來報警稱兄長失蹤，宣稱已經4天沒有見到哥哥。地區檢察官莊遜（Russell Johnson）表示，克拉倫斯不清楚兄長的健康狀況，「但受害者確實每天服用阿斯匹靈，研判可能有血糖相關問題」。

根據初步調查，麥卡恩肯可能被一名家族成員殺害，但兇手如今也已經去世；一份2012年1月的法庭文件指出，麥卡恩與其中一位兄弟發生商業糾紛。相關單位呼籲任何知悉相關資訊的居民，立刻聯絡警方。

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