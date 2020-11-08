美國大選2020｜政策繼續定反轉？　拜登當選對其他國家有何影響

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝出大選，成為美國第46位總統。過去4年特朗普（Donald Trump）顛覆了美國與國際的關係，拜登的勝選將意味着什麼？以下是拜登當選以後，可能會對英國、加拿大、朝鮮、伊朗、以色列及印度產生的影響：

英國

英國首相約翰遜（Boris Johnson）與特朗普關係友好，美國對英國脫歐的看法更正面，雙方有希望達成新貿易協議。惟特朗普或會令伊朗對棄核的承諾進一步瓦解，英國為免被美國制裁，或要和歐洲盟友採取不同措施，另倘若特朗普真的退出北約（Nato），英國的國防支出會增加。

拜登當選後，或會令美國對英國重視的國際組織之敵意減少。他承諾會舉行「民主國家峰會」，改善跨大西洋關係。拜登與約翰遜一樣同意在對抗中國的惡意行為時，可與中方在全球議題上有接觸。

但另一方面，拜登強烈反對英國脫歐。英國廣播公司（BBC）10月26日報道，很多分析者亦相信，拜登會將重心放在德國及法國上，視他們及歐盟為美國的首要跨大西洋夥伴。

加拿大

特朗普承諾在石油鑽探及輸油管道上，與加拿大有更多合作並減少限制。拜登卻要撤銷特朗普批出的許可，不讓美加的Keystone XL輸油管項目重啟，更希望重新加入《巴黎氣候協定》。拜登或會撤銷一些特朗普對加國等盟友採取的挑釁政策，如基於國家安全原因而對鋼鋁加徵的關稅。

總統杜魯多（Justin Trudeau）曾表示，他與美國前總統奧巴馬（Barack Obama）有相同的政治血統。拜登曾任奧巴馬時期的副總統，相信加拿大與美國的關係會變得較特朗普時期親和。

朝鮮

特朗普與金正恩藉着「特殊的友好關係」，促成兩國多次會談，為朝鮮半島局勢大幅降溫。但兩國在朝鮮棄核談判上未有進展，陷入僵局。

拜登曾表明，朝鮮棄核是與金正恩舉行會談的首要條件，面對朝鮮的強硬姿態，有分析認為除非拜登的團隊很早就與平壤展開對話，否則美朝關係將可能倒退。

不過拜登曾對《外交》雜誌（Foreign Affairs）及《華盛頓郵報》（Washington Post）表示，伊朗核協議是有效談判的藍圖，這意味拜登或能接受朝鮮主張的分階段棄核。

朝鮮或會在短期內再度進行挑釁，吸引美國注意。

伊朗及以色列

拜登的勝選相信會調整美國與中東的政策，舒緩特朗普時期對伊朗的最大壓力，並重新加入2015年的伊朗核協議。

外界亦相信拜登會改變美國對以巴衝突的態度。特朗普的政治很大程度上對以色列有利，並使其有機會吞併被佔領的西岸地區，同時讓以色列與數個向美國的阿拉伯國家重建關係。

分析認為在拜登的領導下，這種推動地區正常化的動力很可能會繼續，但他可能會尋求更多以色列讓步，如阻止以色列繼續吞併西岸地區。同時外界認為以巴政策不可能一下子改變，拜登在推動以巴和平進程仍會遇上相當阻力。

印度

特朗普任內積極迴避了印度在國內打壓穆斯林的政策，但拜登相信不會坐視不理。拜登已在他的競選網站中，呼籲印度恢復所有人的權利，並批評《國家公民登記冊》和《公民身份修正法》（CAA）兩項爭議法律。

經貿方面，賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學（JNU）的教授達爾（Biswajit Dhar）稱，拜登不會在美國要求進入印度農業、醫療器材及電子商務市場等方面退讓，但他不太可能採取如特朗普一樣的貿易挑釁行為。同時拜登若重新加入伊朗核協議，印度可重獲伊朗這個出口市場及石油來源。