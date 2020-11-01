【流感疫苗】新加坡恢復使用兩款疫苗　韓國指死亡案例與接種無關

新加坡衛生部門10月31日表示，經當局審查後決定恢復使用兩款分別產自韓國及法國的流感疫苗，並指出經韓國確認近日多宗死亡事件與接種疫苗無直接關係。

圖為10月23日，韓國一幅鼓勵接種流感疫苗的宣傳海報。韓國近日多人懷疑因接種流感疫苗後死亡。（Reuters）

截至10月31日，韓國懷疑因接種疫苗死亡人數共83人，其中涉及韓國生產及來自法國的疫苗。新加坡早前決定暫時停止使用兩款，分別是韓國SK Bioscience製造的SKYCellflu Quadrivalent及法國賽諾菲集團（Sanofi）製造的VaxigripTetra疫苗。

新加坡衛生部門10月31日表示，韓國衛生部門確認，接種流感疫苗與死亡病例之間，存在因果關係的可能性很小。相關調查顯示，71宗的死因很可能是患者本身疾病引起，包括窒息、心肌梗塞、中風等，相信與疫苗無關。新加坡衛生部門因此決定，恢復使用疫苗。

新加坡衛生部門重申，疫苗與所有藥物一樣均有副作用，但只有極少數情況下，接種者才會出現高燒或嚴重過敏反應。衛生部門強調接種流感疫苗可以預防季節性流感，有效降低相關併發症和死亡風險，當局會繼續留意與流感疫苗接種相關的問題。