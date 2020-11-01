德國新柏林勃蘭登堡國際機場　延期9年終啟用

德國柏林新機場柏林勃蘭登堡國際機場（Berlin Brandenburg Airpor）在10月31日正式啟用。機場原定在2011年啟用，不論工期及支出均嚴重超出預算。

圖為10月31日，一架易捷航空及一架漢莎航空的特別航班到達柏林勃蘭登堡機場，機場舉行射水歡迎儀式。（Reuters）

一架易捷航空及一架漢莎航空的特別航班，在31日先後抵達柏林勃蘭登堡機場，標誌新機場正式落成啟用。受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，當局未有舉辦大型慶祝活動。

勃蘭登堡國際機場在1991年首度提出，計劃經落實及招標後在2006年動工。機場原定在2011年啟用，但因技術問題、安全問題、需要加建等種種原因，工期先後延期6次，直到2019年才完工。後再因行政問題等障礙，拖至2020年10月31日才正式啟用，總計延期9年。

機場原預算為耗資25億歐元，最終造價大約70億歐元，超資近3倍。

新機場將取代原有柏林泰格爾機場（Berlin Tegel Airport）及舍內費爾德機場（Berlin Schonefeld Airport），成為柏林唯一民用機場。後者在10月25日已關閉，前者預計在11月8日正式停用。