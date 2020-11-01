美國少女被痛毆　遭3惡女丟棄溪中死亡　兇徒事後若無其事吃沙冰

美國阿拉巴馬州近期發生兇殺案，17歲少女潘塔萊翁（Lesley Luna Pantaleon）被人發現陳屍河中，且身體有遭刺傷、毆打的傷痕，警方循線調查，發現兇手竟是3位16歲少女，她們持刀、桿子打傷潘塔萊翁，接着將她放在車內，丟棄在河裏溺斃，事後還開車相約到麥當勞吃沙冰，行徑相當冷血。

潘塔萊翁被3位16歲少女殺害，少女殺人後還相約到麥當勞吃沙冰，行徑冷血。（Facebook@Montgomery Police Department）

根據《每日郵報》報道，潘塔萊翁今年6月24日失蹤，當天她開着自己的車離開，與梅里韋瑟（Ta'Niya Merriweather）、泰勒（Erin Taylor）、懷斯南特（Teshesh Whisenant）會面，雙方起了口角，3位少女竟持桿子毆打潘塔萊翁，還持刀將她砍傷。她們見潘塔萊翁的雙腳還在動，便將她帶上車，開車到溪邊，將她丟入水裏溺斃。

3人將犯案兇器一同丟到河中，接着開車到麥當勞吃沙冰。警方事後找到潘塔萊翁的屍體，但受損嚴重，無法進行屍檢確定死因，但已循線逮捕3位少女，全案將依謀殺罪偵辦。

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