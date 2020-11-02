纏繞歐洲十年的難民危機　碰上疫情天災危上加危

10月30日，愛琴海地區發生黎克特制7級地震，土耳其及希臘皆受重創。除了土耳其西部，希臘海島如薩莫斯島（Samos）等地皆受波及，房子被毀，多人受傷。海島災民中有一群住在收容營的大批難民，他們本身已在生活環境欠佳，亦正遭受新冠肺炎疫情威脅，如今突如其來的地震，更令他們處境雪上加霜。 我們早前曾報道無國界醫生在當地的救援工作。今次地震過後，當地團隊亦展開了緊急應對方案。在疫情及天災相互夾擊之下，這場難民危機迎來十年來最險峻的時刻。

承接上文：

烈火後的希臘籠牢：難民營循環悲劇 不應再有人被困其中

希臘難民營：佈滿傷痕的幼小靈魂 與殆盡希冀的母親

10月30日，愛琴海地區發生地震。圖為土耳其伊茲密爾居民呆在戶外，生火取暖。（AP）

歐洲難民危機最早可追溯到2010年的阿拉伯之春革命所引發的難民出逃潮。數目突然激增的中東、非洲難民經地中海及南歐各國，嘗試進入歐盟國家定居，並申請取得合法公民資格。難民來源國主要是敘利亞、阿富汗、伊拉克及利比亞、厄立特里亞等北非東非國家。

每年數以十萬計的難民為接收國帶來沉重的社會資源預算，加劇當地政府的財政負擔。因此，多年來，位處地中海北岸，作為難民潮入歐關隘要塞的希臘、土耳其，以至更遙遠的歐陸深處各國，如德國、奧地利、法國等地，都因為接收難民分配比例、接收準則、收容政策等問題而屢生齟齬。

歐洲各國這十年來為了難民接收問題，爭論不已。（Reuters）

難民潮促成右翼狂派

除了歐洲難民危機在接收國當地引發的社會經濟矛盾，在政治上，不少右翼民粹政黨近年來相繼迭起，譬如德國另類選擇黨（AfD）、法國國民聯盟（National Rally，前稱國民陣線）、意大利五星運動黨（5-Star Movement）及聯盟黨（League Party）等，其代表的反移民聲音日益壯大，正是難民危機衍生之社會思潮。

這類政黨不是代表少數人聲音的邊緣政黨。隨着難民問題遲遲得不到解決，本地居民與新移民之間的矛盾愈來愈嚴重，加上伊斯蘭恐怖主義襲擊事件瀕生，最終促成右翼反移民政黨的壯大。

德國另類選擇黨（AfD）的一場集會中，有支持者高舉反對難民的標語。（資料圖片）

譬如上周在法國尼斯（Nice）發生共造成三人死亡的持刀襲擊事件，兇手就是來自突尼斯的21歲偷渡移民，他在9月份乘偷渡船抵達意大利，然後輾轉來到法國。

誠然，難民潮裏大多數難民都是希望逃離故鄉戰禍，到歐洲尋求穩定生活的善良百姓。不過，無人能夠保證難民潮中不會滲入極少數具有極端宗教思想的恐怖份子。只要當中有一至兩個人意圖在接收國發動恐怖襲擊，勢為當地的社會治安體系帶來極大衝擊，也令反移民情緒一發不可收拾。

難民潮帶來的國家安全問題，成為歐盟移民政策的一大挑戰，更讓歐洲一體化進程搖搖欲墜。（AP）

疫情的夾擊

更甚的是，2020年新冠肺炎疫情，為這場難民危機帶來兩大挑戰。

第一，固是公共衛生方面的挑戰。難民營內衛生條件惡劣，居民之間難以保持足夠社交距離。種種環境原因，令各大難民營成為病毒傳播的溫床。根據聯合國難民署（United Nations High Commissioner for Refugees）的報告顯示，希臘萊斯沃島（Lesbos）難民營已錄得超過200宗新冠肺炎確診個案。早前，莫利亞營（Moria）大火發生後，營內居民四處出逃，當地官員擔心這會導致病毒在難民圈子內加速傳播；黎巴嫩、敘利亞、巴勒斯坦等地的難民營，也出現了一定數量的確診個案。

2020年9月9日的莫利亞難民營。當晚大火燒毀大部分營地，翌日再爆發另一場大火，令營地全遭燒毀。（Magnum）

第二，新冠肺炎疫情直接打擊了歐洲經濟。歐盟委員會預計，歐盟今年將會錄得8.3%經濟收縮，單論歐元區更會錄得8.7%收縮。而國際貨幣基金組織（IMF）的數據亦顯示，歐洲國家今年國家生產總值將會悉數錄得負增長。經濟增長引擎完全停頓，加上向本國國民發放的即時紓困措施涉及大筆預算，勢將進一步掏空庫房。疫情之下，歐洲國家根本分身乏術，當國內經濟及就業問題因疫情而進入前所未有的低谷之時，又談何撥動更多資源兼顧外來難民呢？

可以預視，在疫下經濟衰退的艱難社會狀況下，國內反移民思緒難免會進一步發酵。因此，歐洲政府有必要儘快調整收容難民措施，及時作出安撫本地居民情緒和保障合法難民權益的適當平衡。

9月10日，希臘萊斯沃斯島，難民坐在路邊休息。（Reuters）

當然，雖則疫下經濟資源緊絀，難民接收國還是不能忽視改善現有難民營居住環境的迫切性，理應保持撥出足夠資源，保障難民營裏的難民得享基本居住、飲食和醫療權利，並提供一切支援，防止新冠肺炎病毒在難民營裏進一步蔓延，癱瘓本已脆弱的醫療系統。

對歐洲政府來說，當下正是難民危機面臨最險峻的時刻。如何透過柔剛並濟手段，達致符合本地居民和合法難民最大權利的平衡，是一道極其棘手卻又必須面對的政治難題。

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