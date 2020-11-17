樹熊數目持續減少恐成瀕危物種　棲地減少食物劣化威脅幾十年不斷

樹熊（無尾熊），是許多人到澳洲觀光一定不會錯過的焦點，也是澳洲重要的國寶之一。然而這幾十年來，愈來愈多人擔心如果不重視樹熊的保育作業，樹熊在不久的將來真的會消失。

澳洲樹熊未來生活備受威脅：

+ 22 + 22 + 22

「有生之年的滅絕危機」

身為小兒科護士的菲爾波特（Morgan Philpott），他每天上班負責照護生病的孩童，但下班後就是把心力交給樹熊的時候了。

「牠們真的可能在我們有生之年滅絕。」菲爾波特說道，他是在女兒的強力推薦下加入野生動物資訊、救援與教育服務中心（Wildlife Information, Rescue and Education Service, WIRES），現在則在位於悉尼（Sydney）郊外的動物醫院協助照顧感染披衣菌（chlamydia）的樹熊。

從1936年到2016年 問題都存在

菲爾波特的說法聽起來有些誇大，卻也不是空穴來風。畢竟在1936年，一篇刊載在《晚間新聞》（The Evening News）的文章就以「保育樹熊」為題談道：「澳洲人是時候決定是否要擔起保育樹熊的責任了……一想到這些被海外觀光客和澳洲人大力誇讚的物種，實際上卻面臨了生態滅絕，就讓人覺得不可思議。」一份在2016年的研究也提到澳洲的樹熊數量確實有持續減少的趨勢。

小補充：對樹熊很危險的披衣菌 披衣菌是一種透過性交感染的細菌傳染病，感染上的樹熊有可能因此失明、不孕，甚至死亡。究竟披衣菌是如何傳開的仍是個謎，但現在在樹熊之間非常普遍。 雖然可以把用在人類身上的抗生素用在樹熊身上。但治療結果往往因樹熊而異，過程也往往會替樹熊的消化系統留下後遺症。直到現在，各個專家仍在研究是否有不替樹熊帶來副作用的疫苗。

澳洲叢林野火 殷鑑不遠

菲爾波特接着談到去年對樹熊生態造成衝擊的澳洲叢林山火，說今年的氣溫、濕度雖然都比去年還要好，但隨着澳洲夏天腳步的逼近也讓人不敢掉以輕心，並說：「如果去年沒有發生火災的地方今年失火了，那真的會超級糟糕。」

【相關圖輯】澳洲山火｜軍人上班時間救火 下班未脫制服即幫手照顧樹熊獲讚

+ 7 + 7 + 7

至少五千隻樹熊死亡

那場引起全球高度關注的澳洲叢林山火對許多人來說仍然記憶猶新。根據澳洲政府在今年 6月公布的報告指出，在有大約1.5-2萬隻樹熊的新南威爾斯州，這場大火造成至少5,000隻樹熊死亡，有24％的樹熊棲地因此被破壞，一切也讓澳洲環境部長萊（Sussan Ley）表示他們將在2021年10月30日之前，決定要不要把樹熊的瀕危等級從易危物種（VU）提升到瀕危物種（EN）。

一直以來，都有生存危機的樹熊

然而，不論是否發生大火，情況對樹熊來說一直都不太樂觀。舉凡都市擴張、食物劣化（氣候變遷使得尤加利樹葉的營養變差）、乾旱讓水源變少、披衣菌感染、被狗攻擊，以及路殺問題，都直接、間接地對樹熊的生存造成威脅。

因此對樹熊保育人士來說，他們除了呼籲大眾注意氣候變遷對叢林山火、乾旱的影響，也一直希望有關單位能在靠近樹熊棲地的馬路上設置限速或警示標語，或是架設生態走廊。

需要政治力介入

雖然澳洲已經有一些樹熊保護區，但有許多樹熊棲地仍隸屬私人土地且無強力法規管制。澳洲昆士蘭大學的博士後研究員亞當斯－霍斯金（Christine Adams-Hosking）就認為，政府現在還是把拼經濟擺在環境保育之前，她說：「直到政治力介入之前——這在澳洲還沒有發生——樹熊的情況並不會好轉。」

【相關圖輯】2.5萬隻樹熊葬身火海 小學變身臨時醫院助救援（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 5 + 5 + 5

最快 這州在30年後會看不到樹熊

其實澳洲政府在今年6月公布的調查報告也警告，如果政府再不作為的話，新南威爾斯州可能會在2050年迎來樹熊滅絕危機，同時列出了包含建立棲地、管制森林砍伐、重視氣候變遷問題、火災管理等42條建議。

法規不充分 敦促大家動起來

調查委員會主席費爾曼（Cate Faehrmann）在遞交這份報告時說：「眼下保護樹熊的策略和政策都起不了作用。不斷呈交到我們眼前的證據顯示目前的法規還不夠充分，甚至反倒致使樹熊核心棲地的消失。」

樹熊議題也確實在政壇引起了矛盾。前一陣子，新南威爾斯州政壇才為了如何調整樹熊保育政策而釀起了被當地媒體稱之為「樹熊戰爭」的風暴。

樹熊風暴 在新南威爾斯州

在新南威爾斯州，將近一個世紀，澳洲國家黨和自由黨一直是政治上的盟友，也會共組內閣。

然而在今年9月，自由黨打算推出一項樹熊保護政策，擬限制地主如果打算在屬於樹熊核心棲地進行工程的話，就必需要經過申請；然而國家黨籍的新南威爾斯州副州長巴里拉羅（John Barilaro）直批這項法案剝奪了農民管理自己土地的權利，他不僅拒絕替這項政策背書，更宣布直到問題被解決之前，他們將不再參加任何的黨聯盟會議。

罕見舉動引關注

澳洲媒體SBS指出，在澳洲，內閣成員很少會反對政府所推出的法案，這也是為甚麼新南威爾斯州國家黨的舉動會引起這麼大的關注。但自由黨籍的新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）對此態度強硬，指出若副州長巴里拉羅不在時限內表達對這份法案的支持，她將會宣布解散並重組一個沒有國家黨籍成員的內閣——所幸雙方最後仍達成了共識，並將這項法案排入內閣議程。

【延伸閱讀】澳洲山火帶來的生態浩劫 25張令人心碎的照片（部分圖片或令人不安）▾▾▾

去年發生的澳洲山火令多達5億隻動物因而死亡，當中新南威爾斯州估計有多達8000隻樹熊葬身火海。面對家園慘遭燒毀，無數動物都求助無援，甚至主動向人類伸手求救…

+ 18 + 18 + 18

【相關圖輯】河狸被收養後拆屋「報恩」 狂偷傢俱衣物在家「建水壩」主人崩潰

+ 39 + 39 + 39

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】