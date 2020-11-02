美國大選2020│「侵粉」圍堵拜登競選車隊　迫在眉睫的選舉暴力

美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的支持者，日前於高速公路上以多架車輛前後左右包圍夾擊民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的競選巴士，更試圖慢駛迫使對方停車，過程險象環生。此外，特朗普支持者也出動堵塞紐約和新澤西的公路。這些志在搞事的暴力事件是否反映了今屆大選將出現選舉暴力的徵兆，甚或有機會在選舉日之後出現騷亂破壞等暴力事件？

10月30日，一輛車身貼有拜登與競選搭檔賀錦麗（Kamala Harris）字樣的競選巴士，於德州聖安東尼奧（San Antonio）與奧斯汀（Austin）之間的35號州際公路（Interstate 35）上行駛，期間遭多架掛有支持特朗普旗幟的汽車包圍，被迫減緩車速。車上的人最終報警，由當地執法人員護送往目的地，事件經已引來聯邦調查局（FBI）調查。

Are you serious? They forced cars off the road. They forced a campaign bus off the road. They endangered lives. It was criminal activity. It’s not protected political speech. It’s acts of violence. Bordering on domestic violence.



pic.twitter.com/ABG4hql7d9 — Barry Rothman (@BarryARothman) November 1, 2020

拜登陣營表示，特朗普支持者的車隊試圖逼巴士減速，並讓它偏離道路。事發時，拜登和賀錦麗皆未有在車上，隨行的只有德州議會候選人戴維斯（Wendy Davis）。競選團隊事後以安全理由，將餘下的兩場活動和一場記者會取消。另外，社交媒體上也有帖文分享，特朗普支持者在紐約和新澤西等地堵塞公路的情況。

對於此次事件，特朗普在當日深夜轉推附上相關片段的帖文，並表示：「我愛德州！」他辯稱其支持者的行為是在「護送」對方。其後，他在翌日於密西根州造勢會場上說：「你看見我們的人昨天在保護這輛巴士。」還指出當時有份參與的支持者人數有幾百人之多。

拜登對支持者表示，從來沒見過這種事情在美國發生。(美聯社)

拜登在費城則向支持者坦言：「我們從來沒見過這種事情，至少我們未曾有過一位認為這是好事的總統。」他又指特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）製作了影片，鼓勵「侵粉」繼續這樣做，還要支持者找出拜登競選搭檔賀錦麗，用同樣方式迎接她。拜登向支持者表示：「各位，我們不是這種人，我們比他們好多了。」

In my opinion, these patriots did nothing wrong. Instead, the FBI & Justice should be investigating the terrorists, anarchists, and agitators of ANTIFA, who run around burning down our Democrat run cities and hurting our people! https://t.co/of6Lna3HMU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2020

「這就是民主制消亡的方式」

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，有消息人士指出事發時有將近100架車輛包圍這輛競選巴士。這宗事件發生後，美國社會正瀰漫高度緊張的氛圍，不少人開始擔心會出現壓迫選民、恐嚇行為，以至選後暴力事件。

I flew down to Texas to help with the Biden/Harris bus tour, intended to drum up enthusiasm at polling locations. Instead, I ended up spending the afternoon calling 911. 1/ pic.twitter.com/gKAjv7gv85 — Dr. Eric Cervini (@ericcervini) October 31, 2020

美國歷史學家Eric Cervini在社交媒體Instagram上發布了一段影片，顯示「侵粉」長長的車龍在高速公路上停低，等待着拜登競選團隊的巴士經過。他在帖文寫道：「這些特朗普支持者有許多是有武器，他們包圍公路上的汽車，並試圖將其駛離道路。作為一名研究第三帝國（the Third Reich）崛起的歷史學家，我可以告訴你這就是民主制消亡的方式。」

當地進步派組織Living Blue發言人則向英媒表示，這宗事件反映美國更大的問題，即種族主義者正在「接管」城鎮，一如三K黨無疑。出於擔心被「起底攻擊」，這位匿名的發言人補充說：「他們拖拉着BLM的旗幟，並在車上高叫種族歧視的字眼，這絕對是騷擾和恐嚇。然後，我們見到總統特朗普轉發影片，並透過說自己『愛德州』，來間接認可他們的行為，他基本上是在支持本土恐怖主義。」

Living Blue發言人批評，特朗普的言行是在支持本土恐怖主義。(美聯社)

重演上世紀60年代的暴力時期？

上述的事件經已開始讓部份專家擔心，今屆大選後的日子有可能像1960年代般混亂和充滿暴力。在1968年的美國大選前後，一個名為地下氣象組織（Weather Underground Organization）的極左組織曾多番策動暴力襲擊事件，雖然並未曾造成該團體以外的死亡，但也曾發動一系列針對美國政府的炸彈襲擊，襲擊目標更包括國會大廈和五角大樓。當屆選舉是共和黨候選人尼克遜 （Richard Nixon）擊敗民主黨對手韓福瑞（Hubert H. Humphrey, Jr）。

至於今屆大選，專家的憂慮並不無道理，近期當局揭發了密謀綁架及行刺民主黨籍密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）的案件。而且，極右民兵組織正在招募警察和軍人。特朗普也鼓勵其支持者監視投票站，甚至呼籲極右組織Proud Boys「準備」，並曾一度拒絕承諾會否和平轉移權力。美國大學極化與極端主義研究創新實驗室負責人Cynthia Miller-Idriss表示：「所有跡像都表明，目前暴力事件的危險性很高。」

美國聯邦調查局（FBI）早前破獲了一宗涉嫌企圖綁架密歇根州州長惠特默的極右民兵組織。(美聯社)

近期，在類似的一次規模達數千車輛的波特蘭「侵粉」汽車巡遊中，一名39歲的極右參加者Aaron “Jay” Danielson被自稱反法西斯的追隨者槍殺。施襲者其後遇到警察被警員射殺。事件觸發更多侵粉在公路上風馳電掣，並公開展示槍械，為即將來臨的大選添油加醋，恐引發更多的亂象。

由於組織活動的人多以匿名方式在網上進行，令他們可以在鮮為人知的情況下，作政治參與及在競選活動中發揮更大的作用。這也令美國大選由政黨的活動現場延伸至街頭的敵對抗爭。

上世紀60年代，美國也曾出現類似今天的混亂和暴力。(網上圖片)

如像在60年代末和70年代初，美國今天充滿了憤怒和緊張。政治學教授Thomas Zeitzoff表示，現時是自內戰爆發以來，美國社會最兩極分化的時間。他說：「我們有兩種不同的大型抗議活動， 一是針對警察種族主義的抗議，以及極右民兵團體。而且有一位總統正在準備和激發支持者，以使合法化他的選舉結果。」

雖然如此，並不是所有人都認為暴力事件將會發生，而且也不必然會引發大規模的暴力。然而，在目前社會異常分化的美國，這可能得觀乎整個總統選舉過程是否公平公正的順利進行，以及大選的最終結果而定。

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