揭政客呃選票伎倆：挾「我們」之名行騙　你是否民粹主義受害者？

民粹主義的高調姿態不見得反映了社會的影響力，儘管某些地區的人日益感覺，社會的主要政治戰線正從傳統的左右對立轉移，很快將被體制派與反體制派的對立所取代。然而，本書重點不是探討整體現象，而是民粹主義的政治風格，關注民粹主義政客用來說服選民的特定論述。在這方面，公式非常簡單，民粹主義本身就是一個簡明扼要的敘述，由三個非常簡單的基本要素構成，每個要素都有一個關鍵字代表。（本文內容節錄自《當政客都在說故事：破解政治敘事如何收攏人心、騙取選票！》。）

第一個關鍵字是「人民」本身，他們是故事中的主角，但實際上通常以民粹主義領袖做為人民的代表。如前所述，民粹主義的基本結構包括對權勢集團的強烈質疑，以及強烈尊重庶民。然而，庶民到底指的是哪些人？對於阿根廷政治理論家厄尼斯托・拉克勞（Ernesto Laclau）而言，事實上正是因為這個名詞難以界定，過於廣泛又不具體，使民粹主義成為一個強而有力的概念。因為這詞彙具有靈活性，使政治人物得以將自己的政治意圖投射在其中。同時，詞彙也具有道德分量，幾乎可以支援有關民主發展的所有爭論，像是「人民已發出怒吼」。

民粹主義運動對「人民」的定義主要有兩種方式。第一是確定一種共同的文化和一套價值觀，把一群不同的人聯合起來，再將其轉化成一個有凝聚力的整體。第二則是與菁英階層形成鮮明對比。第一種方式的最佳案例，是民族主義民粹主義，亦即特朗普（Donald Trump）和大多數英國脫歐支持者所奉行的民粹主義品牌，宣揚國家公民所珍視的一系列象徵符號和價值觀，並將此視爲群體身分認同的重要元素。政治學家班尼迪克・安德森（Benedict Anderson）提出一個著名的描述：民族主義是「想像的共同體」（imagined community）形成的結果。一個國家由數百萬人組成，其中大多數人永遠不會相見。就實際意義而言，這些人並不是一個社群，當然更不是具有凝聚力的。然而，儘管大家彼此可能不會有互動，但全部都認同一個共同理念，也就是由政治家和媒體共同傳播的一套公共神話、符號和價值觀。因此，國家的團體意識是集體想像力的產物。雖然只是「虛構的想像」，卻具有強大的力量，畢竟，還是有人願意為祖國而戰，甚至為國犧牲，完全基於對這種共同文化的承諾。

為何說是「騙選民」？虛構出不存在的「我們」論述 看看英國脫歐公投的例子（點圖放大閱讀）：

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這就是「人民」一詞的靈活性，通常取決於誰先利用修辭。例如，在英國脫歐運動期間，支持脫歐陣營的敘事充滿了民粹主義的比喻，在整個關於退出協議條款的爭論之中，他們始終堅持這一點。但是隨著政治鬧劇延續，以及留歐派積極爭取二次公投，他們也選擇了民粹主義詞彙，此時開始訴求「人民投票」。在最初的競選活動中，「留歐派」的論點圍繞在專家所建議的，對國家最有益的觀點進行，而今「人民投票」的想法則將責任交還給全體人民。基本的論調沒有改變，留歐派仍然堅信脫歐整件事會造成經濟和社會上毀滅性的衝擊，但是語言卻有所改變。

第二種定義「人民」的方式是「否認」先前的定義。和所有精彩的童話故事一樣，主角都需要一個對手來協助定義身分。雖然「人民」一詞聽起來好像具有包容性，而實際上卻恰恰相反 。那些不算是「真正人民」的人有兩種類型，一是外來人士，在民族主義民粹主義中通常是指移民，要不就是內部敵人，亦即虛構的「菁英份子」。

《當政客都在說故事：破解政治敘事如何收攏人心、騙取選票！》書本封面

書名：當政客都在說故事：破解政治敘事如何收攏人心、騙取選票！

作者：菲利普・塞吉安特（Philip Seargeant），作家、學者，鑽研語言和溝通傳播領域，目前任教於英國開放大學（Open University），研究重點是語言、政治和社交媒體之間的關係，有多部教育影片獲獎，並經常擔任BBC等媒體的顧問。他的著作曾發表在《新歐洲》、《前景》、《赫芬頓郵報》和《連線》等出版物中。

譯者：何玉方，英國蘭卡斯特大學應用語言學博士，專研文體風格學，現居英國從事教學研究、兼職翻譯。譯有《懂顧客心思的話術最好賣》、《動物農莊求生計》、《人性公式大接管》、《AIQ》、《用生理時鐘，養出好健康》等書。

【本文獲「商業周刊」授權轉載。】