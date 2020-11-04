美國大選2020｜選前看似混亂四起　投票過程何以出奇的平靜？

美國總統大選全國各地的投票站已經關閉，而早期報告顯示，美國大選的投票情況總體平靜。選舉日以前被預測的投票站暴力、外國網絡安全攻擊和大範圍選民恐嚇的情景似乎沒有出現。

在投票進行之前，選舉管理人員因為可能出現的暴力、故障、排隊時間過長或虛假信息一直在為選舉日做準備。然而，最後全國各地的選舉過程相對順利。

Voting is a cornerstone of our democracy. Attempts to hinder voters from casting ballots by spreading misinformation is illegal and will not be tolerated.



That’s why I am actively investigating robocalls allegedly spreading disinformation. — NY AG James (@NewYorkStateAG) 2020年11月3日

雖然投票率將打破以往的記錄，但投票站沒有出現重大干擾。民權律師委員會主席克拉克（Kristen Clarke）表示：「我們沒有看到重大的系統性問題或試圖阻礙選民投票的行為。」

多種原因可以解釋這種相對平靜的局面。這場疫情鼓勵了不少候選人使用郵寄投票和提前投票，導致在選舉日之前有約1億張選票已被投出。因此，周二選舉日出現在投票站的人較少，緩解了投票站的壓力。另外，這次選舉引起的強烈關注可能也讓不懷好意者望而卻步；今年恐嚇選民和其他形式的「選民壓制」（voter suppression）行為也極為罕見。

語音來電和設備故障仍在

在投票日當天及之前，特朗普目前領先的密歇根州、佛羅里達州、俄亥俄州等關鍵州都接到了旨在誤導選民的自動語音來電（robocalls）。這些自動垃圾電話，引疫情和「排長龍」為由，呼籲選民「留在家裏，保持安全」。有一些建議選民可以在周三去投票——但那時投票站已關閉，因此這些來電很明顯是壓制選民投票的行動。

[AG ELECTION ALERT]: Dearborn voters, text messages are reportedly being sent to trick you into thinking there are ballot sensor issues. Do not fall for it, it's a trick! Visit https://t.co/7MBWZSJ4Zd and follow @MichSoS for any updates. pic.twitter.com/NEot16yIqD — Michigan Attorney General Dana Nessel (@MIAttyGen) 2020年11月2日

密歇根州的籍檢察長內塞爾（Dana Nessel）在選舉日對這些電話發出警告。據《華盛頓郵報》報道，這些抑制選民投票的電話估計打給了1000萬選民。

在俄亥俄州和喬治亞州，某些縣也出現了技術問題，迫使他們依靠紙製的實體選民信息資料，而棄用電子版。然而，即使在這些情況下，問題並沒有許多人預測般那麼嚴重。

美國聯邦調查局（FBI）表示，正在調查這些「壓制選民」的電話。但網絡保安及基建安全機構（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）的一位高級官員提醒美國人，「這種性質的電話每次選舉都會發生」，敦促選民保持冷靜。

Spaulding County, GA having problems with their electronic pollbooks, attributed to election worker error https://t.co/Ck2mYans5w — Michael McDonald (@ElectProject) 2020年11月3日

而雖然這些電話類似於2016年總統大選期間疑似俄國勢力曾使用的「短訊投票」（text to vote）的騙局，但目前來看，還沒有跡象表明有外國勢力的協調行動。當然，在投票結束後敏感的幾個小時內，就是不確定性最大的時間，無論是否有外國干預，造謠行為都還有可能出現。

投票日的平靜，可能只是暴風之前的平靜而已。