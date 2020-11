荷里活式政治：星戰公主變抗爭符號　特朗普卻變Drew Barrymore？

在二○一八年秋天,自詡為「女性內衣和成人萬聖節服裝名店」的Yandy公司,以《侍女的故事》(The Handmaid's Tale)設計了一款性感服裝做為假期系列的宣傳時,隨即遭到一連串的負面惡評,在社群媒體上引起公憤,該公司立刻將商品下架並發表聲明,解釋說這套服裝的原意是「賦予婦女權力的一種表現」,但發布後卻發現它很容易被誤認為是「女性受壓迫的象徵」。不管這是錯誤的商業冒險,還是對賦權的天真想法,此事件都說明了《侍女的故事》的意象已經深植於文化中。(本文內容節錄自《當政客都在說故事:破解政治敘事如何收攏人心、騙取選票!》。)

自二○一七年電視首播以來,血紅色的長斗篷和僵硬白圓帽的形象,已經是當代不朽的政治詞彙之一,也成了政治示威活動中常用的反抗標誌,針對婦女人權問題的迷因主題。之所以能發揮作用,是因為簡單又引人注目的形象,代表了小說敘事所交織出的一整套相關主題。

《侍女的故事》劇照及Yandy惹公憤的性感服裝系列(點擊放大瀏覽)▼▼▼

借鑒大家已知的現存故事,是人們相互溝通不可或缺的方法之一。有一些故事的典故也成為日常語言詞彙的一部分。例如,當《華盛頓郵報》建立政客的「皮諾丘排名」(Pinocchio Ranking)時,我們清楚知道這是一份什麼樣的名單,因為大家都知道這是隱喻了卡洛.科洛迪(Carlo Collodi)的兒童文學,《木偶奇遇記》中那個老愛撒謊的木偶皮諾丘。這故事已經成為西方現代社會的神話之一,神話的暗喻成了表達複雜概念的語言速記。

然而,對於文學和電影作品的典故,不見得這麼老套。我們可以利用家喻戶曉的故事來論證政治觀點。像是在譬喻時,參照文化典故來解釋特定的情況或事件。國際關係領域最近就有一個例子,以《我的失憶女友》(50 First Dates,另譯「每天愛你第一次」)電影為主題……

這種現象另一個顯著的例子是,在二○一六年末去世的女演員嘉莉.費雪(Carrie Fisher),她飾演《星際大戰》(Star Wars)中莉亞公主(Princess Leia)的角色,成為反抗運動象徵。費雪在特朗普當選總統幾個月後、就職前幾週去世,就在特朗普就職後的第二天,全美數十萬民眾參加了各城市的婦女遊行,抗議他所代表的價值觀和政策。費雪的圖像是遊行示威者採用的最鮮明象徵之一。誠如設計師海莉.吉爾摩(Hayley Gilmore)在《連線》的採訪中評論的,「嘉莉.費雪在《星際大戰》中飾演的莉亞公主,引起了許多女性的共鳴,因為她是一位強悍、聰明、迷人、又有影響力的女人……遊行者被莉亞吸引是有道理的,尤其是在她去世之後」。

吉爾摩本人也以莉亞公主的角色為原型,為此次活動製作了一張海報,被數十名遊行示威者採用。海報中的莉亞手持爆能槍(blaster),下方標語寫著「女性的地位來自反抗」(A Woman’s Place Is In The Resistance),將各種不同的文化元素匯集在一起,以表達政治訴求。首先,重新改編了古諺語「女人的地位在家裡」(a woman’s place is in the home),這種翻版明顯少了父權主義色彩。

使用「反抗」一詞也使人回想起,基層群眾與獨裁政權對立的歷史事件中,包括二次世界大戰期間的法國抵抗運動、由印度聖雄甘地(Mahatma Gandhi)和黑人民權領袖馬丁.路德.金恩(Martin Luther King)分別領導的獨立和民權運動。但是「反抗軍」也恰好是莉亞公主在《星際大戰》電影第三部曲中領導的反叛組織名稱。因此,現實生活中的政治運動正好可以利用民眾對《星際大戰》虛構世界的熱愛、以及由女強人率領反抗戰士擊敗專制邪惡帝國的故事。

在這種情形下,利用虛構作品的典故可以達到許多目的,不僅能使大眾立刻認清並了解問題所在,也迎合了大家對原著故事的愛好。透過與莉亞這樣的角色結盟,示威者等於認同她所代表的道德價值觀、及其故事所代表的英勇樂觀精神。

