【Rolex】改裝勞力士值不值錢？地位等同假貨　還可能被原廠控告

任何商品只要有人氣就有商機，有商機就會引來更多周邊廠商的覬覦，這也就是A貨或山寨品牌總是前仆後繼即使遊走法律邊緣還是會不斷以身試法的原因，對於原廠來說，被仿冒當然不會是好事，因為這牽涉到被侵權、利益與名譽損失……等等；不過換個角度來看，被仿冒這件事對於原廠來說，也間接代表他們在市場上的聲量高、產品好、行情也不賴，否則別人不會想要蹭上來製作仿品圖利。

以錶壇來說，最常聽到出現A貨的品牌大概就是勞力士了，而市面上除了A貨，不管是山寨、致敬、改錶等一堆看起來性質各有不同的各式「類勞力士手錶」，或許以消費者的角度來看，他們與原廠真貨的差異有遠近之分，例如改裝錶骨子裏還是勞力士正貨，只是改裝品牌在上頭加了自己的創意，而山寨錶則是手錶外觀和正品做得很相似，幾可亂真，只是他們可能換個品牌名稱想要魚目混珠，一個是奠基於原廠手錶的基礎，一個則是自己另行製作，在市場上的定位和價格也會不同。

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然而對勞力士原廠來說，他們定義所謂的「假錶」就簡單多了，他們其實不會去管手錶本身是不是出自他們之手，就算是被改裝廠買了正貨再回去修改，只要違反勞力士原廠一個重要大原則——「原廠零件曾經由第三方修改或變更」，該只錶就不會再被勞力士官方所承認，因此我們認知裏還算是勞力士正貨的改裝錶，對於品牌本身而言其實是不予接受的。

過去就有幾個例子證明勞力士原廠對於改錶這件事頗為感冒，例如1998年時品牌曾經控告珠寶商人Robert Meece將非原廠的零件（寶石）裝在品牌手錶上，最終美國法院宣判後者侵權；又如美國加州的改裝錶品牌La Californienne也曾被勞力士盯上，向法院起訴他們損壞商譽。在這幾個案例中有個共同點在於，被起訴者的改裝錶都保留了手錶上的勞力士商標，這雖然能夠增加消費者對於商品是正貨的認同，可是對勞力士原廠來說就不是這麼一回事了，因為這些裝了非原廠認可零件的手錶，有可能會影響到原廠認證的手錶品質，讓手錶變得不再耐操好用，這對勞力士來說是一種形象的傷害，所以他們無法坐視改錶業者肆意修改自己的作品。

當然如果連拿勞力士正貨來改都會被勞力士官方認為是假貨了，可想而知那些A貨、山寨錶更非品牌嫡系出品，這如果要告起來罪名肯定更多也更重。從中顯示出勞力士對於捍衛自家產品的決心有多強烈，即使像改錶這種產品在法律定義上可能和山寨錶有程度上的差異，甚至就某些法律條文來看，改裝錶狹義上並沒有違法的疑慮，但勞力士官方的態度很清楚，這也是為什麼我們在入手看起來很炫的改裝錶前要先體認到，他們雖然看起來是勞力士手錶，但原廠所提供的各項售後服務基本上已經和改錶無關，只要違反勞力士官方的大原則，那麼一切就真的只能後果自負了。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士官方辨別真假有一點很重要】