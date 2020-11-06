【新冠肺炎】泰航「誦經航班」接受訂位　容機空中繞行99佛教聖地

泰航（Thai Airways）面對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情出奇招，11月30日有一個「誦經航班」，以不落地的方式在空中繞行泰國99個佛教聖地，並由名人在機上帶領乘客誦經，話題性十足。

各國航空公司受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情衝擊影響，面臨生存危機，泰國國際航空目前主要業務是貨機以及載運泰國國民返回泰國，儘管泰航將逐漸緩慢恢復國際商業航班，仍需持續開源節流。

泰航繼開機艙餐廳以及賣油條之後，最新的計劃是啟動「誦經航班」，它11月30日下午1時30分從曼谷蘇凡納布米機場（Suvarnabhumi Airport）出發，維時3小時，飛經泰國31個府的99座知名佛教聖地，途中不會降落。

▼泰航將總部咖啡室已改裝成以飛機客艙為主題的餐廳，請點擊放大觀看：

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登機的乘客可以獲得佛牌以及經書，在3小時的航程中由明星預言家Khata Chinbunchon帶領誦經。

泰航商務部行政副總裁維瓦（Wiwat Piyawiroj）表示，乘客可在誦經的過程中獲得正面能量。

泰航稱會接受預訂機會至11月25日，經濟艙機票盛惠6000泰銖（約1512港元），商務艙為1萬泰銖（約2520港元）。