日本流行語大獎入圍名單　《鬼滅之刃》與《愛的迫降》榜上有名

日本年度新語．流行語大獎活動11月5日公布入圍的30個詞彙，其中一半以上與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）有關，如「安倍口罩」和「社交距離」；超人氣漫畫《鬼滅之刃》與韓劇《愛的迫降》也入圍。

包括日本放送協會（NHK）和《朝日新聞》在內日本各媒體報道，新語．流行語大獎活動選出這一年來成為話題的詞彙，範圍涵蓋時事、發言和流行等。

主辦單位為出版「現代用語基礎知識」的自由國民社，5日公布入圍2020年度新語．流行語大獎的30個詞彙，12月1日將公布大獎得主及前10大流行語。

與社會現象或流行相關的入圍詞彙，包括日本影史上最快賣破百億日圓票房的《鬼滅之刃》、任天堂爆紅遊戲「動物森友會」、人氣韓劇《愛的迫降》、日韓合作女團NiziU，以及出自人氣日劇半澤直樹2的「顏藝／報恩」等。

2020日本年度新語．流行語大獎中，入圍的詞語有一半以上與新冠肺炎有關。（新語．流行語大獎網頁截圖）

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時事相關詞彙方面，日本首相菅義偉解釋日本學術會議任命爭議時的形容詞「綜合性、宏觀性」，以及美國聲援非裔人權運動「黑人的命也是命」（Black Lives Matter，BLM）、形容日本將棋界最年輕雙冠王藤井聰太的「超越AI」等詞彙入圍。

此外，入圍的30個詞彙中，有一半以上與新冠肺炎有關，例如防止疫情擴大的「新生活方式」、「待在家」、「社交距離」、「在家工作」、「線上XX」與「三密」（密閉空間、人群密集及密切接觸）等。

還有形容疫情的「群聚感染」，追溯與檢驗疫情的「密切接觸者」、「核酸檢驗」（PCR），以及描述監管他人是否有自我克制行動的「自肅警察」。

日本政府與疫情相關的施政，如嘲諷前首相安倍晉三每戶發送2片布口罩的「安倍口罩」、振興經濟措施Go To Campaign等也入圍。

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