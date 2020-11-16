Whisky Hotel再等2年荷里活開幕　設威士忌噴泉客房有mini bar

精釀啤酒品牌BrewDog在2019年的時候開幕了全球第一家「精釀啤酒酒店」The Doghouse Hotel，為此我們當時也介紹了不少在酒廠、酒莊中的酒店，而現在又有一件超狂的「酒店」準備要開幕了，那就是位在美國洛杉磯荷里活中的「Whisky Hotel」（對！它真的就叫這個名字「威士忌酒店」……）並預計在2022年完工開幕！最狂的是在這間酒店的建設計劃中，還會在酒店大廳建造一個「威士忌噴泉」，傳說中的「酒池肉林」也就真的是這樣了……

Whisky Hotel預訂於2022年開幕：

這個超狂的計劃是有美國洛杉磯的餐飲大亨Adolfo Suaya主導，Suaya在當地擁有許多的餐廳與酒吧，而這間「Whisky Hotel」其實早在今年2020年上半年就已經開始動工建造，但直到下半年才正式對外公佈這項超狂的消息！

「Whisky Hotel」位於威爾科克斯大道Wilcox Avenue上，這條大道是洛杉磯的主要大道，貫穿整個荷李活（確切的地址是北威爾科克斯大道1717號，1717 N. Wilcox Avenue），酒店一共有7層樓，134間客房，酒店請來CK Architecture與RVCA設計，採的是現代融合復古與東方感的設計。

既然是威士忌酒店，絕對少不了「威士忌」這個元素，除了「威士忌噴泉」外，酒店內的一些小細節，例如氣味、音樂等都是針對威士忌設計的。而根據目前公布的消息，酒店開幕後，所有成年的入住房客都能先獲得一杯威士忌迎賓酒，房間內也有品項完整的威士忌mini bar；另外酒店還有舉辦各種品酒與調酒的課程，頂樓的露天酒吧能眺望整個荷里活，另外酒店也僱有專業的威士忌侍酒師，好幫助房客了解自己的喜好！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：真．「酒池」肉林？美國好萊塢興建「Whiskey Hotel」預計 2022 年完工，大廳還有威士忌噴泉！】