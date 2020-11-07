埃及金字塔首間餐廳　堪稱全球無敵景觀　一杯朱古力盛惠多少元

金字塔迎來首座觀景餐廳，坐擁「世界奇蹟」景觀還能聽演奏會，未來周邊開放電影院、博物館，為了吸引遊客埃及真的拼了。

在任何風景絕佳的地方，開個餐廳恐怕都有無數人追捧。但你能想像，在「世界奇蹟」金字塔前，喝下午茶是種什麼體驗麼？如今全世界最大、最壯觀的胡夫金字塔旁迎來第一家餐廳。

開業才半個月，這所金字塔餐廳已經成了首都開羅最熱門打卡地。Facebook、INS上幾乎每天都有人詢問餐廳具體位置，到底怎麼預定。坐在露天室外，遊客不僅能看到9座王室陵墓和獅身人面像，面對廣袤沙漠，隨便一合影，夢幻感秒殺任何打卡地。連埃及最高文物委員會秘書長都忍不住出來吹捧，那是「世界其他任何地方都無法匹敵的全景」。

今年因為疫情，金字塔景區沒了以往的熱鬧。作為主要收入來源之一，埃及旅遊行業現在每個月都虧損10個億。為了吸引遊客，埃及官方也不得不想盡辦法，讓金字塔服務升級。秋冬季原本就是埃及金字塔的旅遊旺季，如果不是因為疫情的限制，估計這家觀景餐廳早就被擠爆了。

點擊放大瀏覽這9 Pyramids Lounge的無敵景觀及餐廳外觀▼▼▼

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第一家開在金字塔旁的餐廳

餐廳名字叫做9 Pyramids Lounge，位於吉薩高原（Giza Plateau）的南側，地處沙漠地帶。想要前去的參觀者可以直接乘坐景區電動大巴。走到門口，就能看到標識性顯眼的「9」字招牌。

坐擁「世界奇蹟」風景的9 Pyramids Lounge，本身就很值得前去。作為餐廳和遊客休息室，它總面積佔地1341平方米，分為室內和室外座位。室外只用繩索隔開，距離最近的金字塔僅幾步之遙。考慮到保護古蹟環境，餐廳建築由簡易木架搭建。所有設施都可以拆卸、組裝，相當環保。整體設計靈感則仿照了阿拉伯古老游牧民族多因人生活的帳篷。大塊窗簾從餐廳屋頂垂掛下來，地上鋪著鵝卵石、木板。室內擺著編制的藤椅，既粗糲又隨性。

室外沙地上四周散落著柔軟的墊子。遊客可以自由躺靠著，在金字塔身後看日昇日落，感受4500年來流轉的風光。享受美景過程中，一旁還會有專門樂隊演奏古典樂。等到傍晚時分，燈光點亮，看燈火輝映下的法老陵墓，又能感受到另一種意境和壯觀。

雖然餐廳佈置不錯，但作為首家開在金字塔旁的餐廳，如果你還期待它們的服務和食物，可能會失望。菜單上只有基本的飲料、小食和套餐，價格親民，一杯熱巧克力只賣25埃及鎊（約12港元）。點評網上，不少人還對服務發出抱怨，「光是上茶就花了一個小時，食物等了2個小時才到」。不過好在，幾乎所有前去的遊客都大力誇獎了餐廳前的風景。畢竟能在金字塔旁吃飯，還有什麼奢求呢？

點擊放大瀏覽9 Pyramids Lounge的菜單及價錢▼▼▼

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為了吸引遊客，埃及拼了

雖然埃及金字塔一直是許多人夢想的旅遊地，但真正前去後的人會發現，除了拍照攀登騎駱駝，很少會有其他的體驗。尤其是夏天遇到陽光暴晒，在金字塔景區連一片陰涼地都找不到。為了應對國內蕭條的旅遊業，埃及官方正在升級金字塔周邊的服務設施，一連做了不少努力。他們除了開影院，建博物，甚至計劃挖掘更多的文物。

等到明年春天，吉薩高原金字塔附近就要迎來一家意大利餐廳，一家東方餐廳和一家咖啡館。和9 Pyramids Loung走親民風不同，新開的餐廳更高端，總耗資3.01億埃及磅。另外，金字塔附近新的遊客服務大樓以及展示歷史檔案的電影院正在修建中，最快明年就能體驗到。

最令人期待的還是胡夫金字塔的旁邊，用了近20年以及10億美金，建造出的世界上最大考古博物館——大埃及博物館（Grand Egyptian Museum）。這座佔地49萬平方米的博物館由華裔設計師彭士佛夫婦創辦的赫尼根·彭建築事務所（Heneghan Peng）設計，目前項目96％的工程已經完成。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

作為專門保護和展示埃及珍貴的民族遺產博物館之一，大埃及博物館最多可容納15000名遊客。館內設有臨時展覽館，兒童博物館，會議中心，餐廳，咖啡館，商店和花園等等，設施完善程度足以逛上一整天。到目前為止，已經超過49,603件文物被移至大埃及博物館，未來藏品預計會增至10萬件。其中最重要的文物之一是拉美西斯二世國王，塞克米特和塞提的雕像，以及著名的圖坦卡蒙法老約5000件陪葬品。

除了金字塔周邊服務升級，埃及文物部還在不斷挖掘地下埋藏的文物，還原文明古國更多的一面。今年9月，埃及便在開羅以南的薩卡拉墓地發現了14個密封棺材，接著10月初，數量激增至59個。經過考古學家的判定，這些棺材均被埋葬了2500年。被挖掘的石棺保存完好，歷史可以追溯到埃及的第26個王朝。石棺上的花紋、象形文字清晰可見。讓不少考古迷為之振奮。

前文物部長哈瓦斯（Zahi Hawass）發出呼籲，表示在薩加拉的發現只是「開始」，埃及將在全國范圍內促進考古發現，以復興旅遊業。為了增加遊客，埃及自7月1日恢復國際航班以來，取消了外國人前往國內旅遊省份所須落地簽證，截至8月底已經約有30萬遊客入境埃及。雖然埃及官方積極熱情，但也不抵不過埃及境內疫情的反复無常，以及整個中東地區不斷蔓延的疫情。

前不久，埃及全國范圍內實施的緊急狀態自26日起再次延長3個月。目前埃及境內防範措施進一步加強，開始限制教堂聚集性活動參加人數。相較於拼命吸引遊客前去旅遊，還是希望埃及還是早點將國內疫情穩定住，不然就算真的有人想去，也望而卻步。