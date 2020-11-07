尊尼特普打輸官司　遭電影公司要求退出《怪獸與牠們的產地》

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）日前在控告英國報章形容自己是「毆打妻子的人」（wife beater）的官司敗訴後，他在11月6日表示，自己被迫退出《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts）新片拍攝工作。

尊尼特普6日於Instagram張貼聲明，稱華納兄弟影片（Warner Bros）要求自己辭演黑巫師葛林戴華德（Gellert Grindelwald）的角色，他表示尊重和同意該要求，並指有關自己的家暴指控並不屬實，同時會準備就官司提出上訴，揚言自己的人生和事業不會在這個時刻被定位。

在 Instagram 查看這則貼文 Johnny Depp（@johnnydepp）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 6 日 上午 8:15 張貼

現年57歲的尊尼特普曾經主演《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）、《幻海奇緣》（Edward Scissorhands）等電影，他早前控告英國《太陽報》（The Sun），指自己遭報章形容為「毆打妻子的人」和暴力對待前妻安芭赫德（Amber Heard）構成誹謗和損害形象。

尊尼特普控告《太陽報》誹謗敗訴，令他遭電影公司要求退出《怪獸與牠們的產地》。圖為他與前妻安芭赫德的合照。（Getty Images）

英國法院在7月舉行為期3周的審訊，法官在11月3日表示接受安芭赫德的供詞，裁定尊尼特普敗訴。

《怪獸與牠們的產地》是著名作家J.K.羅琳（J.K. Rowling）筆下的《哈利波特》（Harry Potter）外傳作品，電影預計由五部曲組成。而在2017年第二部電影《怪獸與葛林戴華德之罪》（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald）選角時，羅琳決定由2016年與安芭赫德離婚的尊尼特普飾演葛林戴華德則引起植大爭議，當時羅琳表示對方的離婚純屬個人問題，而華納電影亦力撐尊尼特普。

不過尊尼特普宣布辭演後，華納兄弟的聲明指，有關角色會重新選角。目前第三部曲的製作受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，開畫日期由原定的2021年11月延至2022年夏天才上映。