中東潮男杜拜豪宅打造奢華「波鞋牆」　1500對頂級收藏大曬冷

中東巴林一名男子熱愛收藏波鞋，甚至在自己位於杜拜哈利法塔（Burj Khalifa）的豪華公寓中打造專屬空間，擺滿價值不斐的波鞋收藏。

現年31歲的薩法爾（Mohamed al-Safar）收藏了近1500對波鞋，主要都是Nike和Air Jordan等品牌，據他自己估計，全部收藏的價值約為一百萬美元（約780萬港元）。為了跟上潮流，薩法爾每個月都要買20到30雙新鞋。他也說收藏量太多，因此無法穿到每一對鞋，大約只穿過其中的10％。

薩法爾的生活離不開波鞋、潮牌與奢侈品，由1500對收藏打造的「波鞋牆」款式多到眼花暸亂：

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薩法爾從高中時期就開始收藏波鞋，他表示當時學校對制服的要求相當嚴格，只有波鞋沒有任何限制，而自己收藏的數量隨著年紀逐漸增加，過去10年間更快速成長。

由於對波鞋充滿熱情，薩法爾表示收藏是為了樂趣，而不是要炒鞋來牟利，他也強調收藏任何東西的最佳方法，就是購買會讓自己快樂的東西。

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