拜登勝選．新聞背後｜賀錦麗穿白衣發表勝利演說　宣示女士參政權

2020年美國大選民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）11月7日宣布勝選，他的副手賀錦麗（Kamala Harris）準備成為美國首位女副總統，兼首位擔任此職位的有色人種女性。賀錦麗7日發表勝利演說時，身穿一套白色西裝；白色一直被用來象徵女性參政權。她亦在演說中，向所有致力維護女性參政權的人致謝。

向女性致謝

賀錦麗在勝利演說中向「在過去逾一個世紀以來，所有曾致力爭取及保障投票權」的女性致謝。她指：「一百年前是《憲法第十九修正案》，55年前是《選舉權法》。現在到2020年，我國有新一代女性出來投票，繼續為她們的基本投票權及意見可被聆聽而戰。」

為女性夢想及努力的化身

美國新聞網站沃克斯（Vox）7日報道，賀錦麗對很多爭取女性權益的白人及非白人女子來說，也是夢想及努力的化身。這不單是因為賀錦麗是有色人種女性，是因為她能在包括付出時間及心力來推動選民投票的現代女性及其他很多女性的努力下登場。

報道稱，賀錦麗在白色西裝內穿蝴蝶結襯衫，可能是為了向過去曾為爭取女性參政權而犠牲及受苦的人致敬，她們令她可登上副總統寶座。報道提及，初步出口民調顯示，女性、特別是有色人種女性，幫助拜登及賀錦麗勝出。

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女政客多次穿白衣表態

華府2020年發表國情咨文時，很多國會議員也身穿白衣出席，以紀念保障女性投票權的《憲法第十九修正案》頒布第一百周年。很多女議員出席2017年及2019年的國情咨文演說時，也穿白衣表態。

2017年特朗普發表國情咨文時，有大批女議員穿上象徵女性參政權的白色套裝（Getty）

穿白衣表態歷史悠久

婦女社會及政治聯盟的成員、提倡投票權的勞倫斯（Emmeline Pethick-Lawrence）早在1908年已選出三種顏色，包括紫色、白色及金黃色來代表爭取女性投票權。在1908年的英國倫敦海德公園集會上，逾30萬參加者身穿白衣出席。1913年成立的全國婦女黨，亦以紫色、白色及金色來作官方顏色，白色象徵純潔。