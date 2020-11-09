【ICON・拜登】大器晚成：一個美國追夢人的故事

即將78歲的拜登，將會成為美國年齡最大的當選總統。此前的「最老總統」記錄保持者，是4年前以70歲入主白宮的特朗普。

這是拜登第三次競選總統，很多人並不看好他，他的年齡、健康、能力等似乎都稍遜，就連與其共事的美國前總統奧巴馬（Barack Obama）也曾說「不要低估了拜登搞砸事情的能力」。

但就是這樣一個看似「平平無奇」的拜登，成為少數打敗在任總統的人之一，創造了屬於自己的奇跡。

拜登是一個「平凡」的美國人。他出生於賓州一個中產階級家庭，是一個愛爾蘭裔天主教家庭當中的長子，父親是二手私家車銷售員。與小布殊（George W. Bush）這樣出身政治家族、特朗普（Donald Trump）是「富二代」不同，拜登來自最普通不過的家庭。

不只是家庭出身很普通，拜登大學畢業於特拉華大學，在雪城大學（Syracuse University）讀的法學博士。雖然都是很優秀的學校，但與基本畢業於美國最頂尖院校的各總統而言，無論是耶魯博士老布殊（George H. W. Bush）與克林頓（Bill Clinton），還是哈佛博士奧巴馬，與這些傳統建制派總統相比，拜登的畢業院校含金量可能要低不少。

與特朗普、彭博（Michael Rubens Bloomberg）等人是富豪不同，拜登的資金並不雄厚，《福布斯》雜誌估計他的淨資產大概只有900萬美元，賺錢的方式基本上就是領固定工資，比如當年當副總統時他的年薪約為23萬美元，卸任之後才像奧巴馬夫婦那樣，靠圖書出版和演講賺了一筆錢。2016年1月，當其長子博（Beau Biden）患腦癌的時候，他曾打算賣掉別墅來籌措費用，是奧巴馬借錢給他才沒有將其賣掉。

拋開家庭出身、學歷背景、資金不談，拜登的個人能力和魅力也不是很突出。他小時候因漏口被受同學和老師的嘲笑。從政之後，他因為口誤鬧過不少笑話，甚至在今年的大選中，他曾說過因新冠肺炎美國死了1.2億人。在年輕、有活力的奧巴馬面前，在主打女性牌的希拉里面前，在自稱為「社會主義者」的桑德斯面前，就連在很會製造話題的特朗普面前，拜登似乎總是那個不温不火的存在。

但這些都沒有阻攔拜登。明知自己有漏口，他大段大段背誦葉芝（William Butler Yeats）的詩歌、口含石子練習，逐漸擺脱了漏口的毛病。在經歷失去第一任妻子和女兒的痛苦之後，他曾萌生退意，但最終還是在兒子的病床前宣誓就職，出任民主黨參議員。自此至2008年，他成功連任6屆參議員，任職近36年。

對於總統大位，拜登也早就有渴望。他在1988年首次宣布競選，無奈因經驗不足、涉嫌竊取他人演講詞而作罷。20年後，他再次參與競選，因黨內奧巴馬和希拉里（Hillary Clinton）的風頭更勝，只得又一次退出。2016年，拜登再次表達了自己要競選的念頭，當時民主黨黨內力推希拉里，加上他剛剛經歷喪子之痛，拜登又一次放棄了競選。

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三次競選努力都擱淺後，拜登在今年的大選中又一次嘗試。儘管年紀大，多次因為健康問題被特朗普諷刺為「眼瞓喬」（Sleepy Joe），但拜登還是堅持下來了，不僅整合了民主黨的力量，在兩場與特朗普的電視辯論中都發揮「穩定」，沒有出現大的失誤。在防控疫情上，公開支持戴口罩，在「黑人的命也是命」問題上，為少數族裔發聲，這些都為他贏得了民眾的好感。最終，「有志者事竟成」，問鼎白宮。

當然，在勝選後，很多人會認為拜登此次純屬是「運氣好」，如果不是疫情，如果不是郵寄選票，他恐怕會重蹈以前失敗的舊轍。不可否認的是，如果不是拜登長久以來的堅持，如果不是他一直沒有放棄自己多年來對夢想的追求，今天也不會有這樣的好運氣。

拜登是典型的「美國夢」代表。他出身普通，不像小布殊、希拉里那樣從政之時站在家族或者家人的肩膀上，也不像特朗普這樣有錢，甚至在兒子生病時要變賣房產、借錢。生活的磨難從未放過這個人，壯年時經歷喪妻喪女之痛，老來又經歷白髮人送黑髮人的哀傷，前兩次競選都以失敗吿終。可他依然沒有放棄自己當初的堅持和夢想，在近80歲的高齡時再次鼓起勇氣參與競選，這本身就是一個孜孜不倦、持之以恒的故事。