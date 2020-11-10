經濟專家為Uber研究最佳道歉方法　這招比真誠說「對不起」更收效

里斯特的實驗證明：人都是現實的，千萬句道歉，都比不上一張折價券。

倘若Uber比預測的時間還要晚抵達，Uber該如何向你道歉你才會滿意呢？（iStock / GettyImages）

最好的道歉方式

如果你剛剛跟另一半大吵一架，現在正煩惱着該如何道歉，那麼有「教會Uber道歉的男人」封號的芝加哥大學經濟學教授里斯特（John August List）找出的最佳道歉法，或許就是你正在尋找的解答。

不道歉的Uber

2017年的一個早上，里斯特叫了一台Uber，準備前往芝加哥市中心參加一場會議。沒想到，Uber的app陰錯陽差地帶了司機繞了一大圈，最後又走上往里斯特家方向的路，讓里斯特大受影響。

更讓里斯特生氣的是，當時的Uber對此一聲不吭，連一封道歉信都沒寄。

所以，Uber該如何道歉？

當天晚上，身為Uber首席經濟學家的里斯特立刻打電話給當時的Uber CEO卡拉尼克（Travis Kalanick），劈頭就告訴卡拉尼克：「這趟旅程爛透了，我再也不會用你的APP了。而且最糟糕的是，我連一句道歉都沒收到。」

讓里斯特發洩完後，卡拉尼克想了一下，告訴里斯特：「我想知道的是，發生這種狀況時Uber該怎麼辦。」

Uber該怎麼做才能在一次糟糕的乘車體驗後，依然留住乘客的心？

挽回乘客有利可圖

從Uber內部的數據來看，實際抵達時間比預定抵達時間慢5分鐘以上的顧客，他們的未來花費平均會減少5%-10%。換句話說，如果能找出一個足以挽回乘客的道歉方案，Uber每年就有機會多賺好幾百萬美元回來。

「找到一個挽回乘客的道歉方式」，就成為里斯特的首要研究目標。

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如何找出最有用的道歉方法？

里斯特將焦點鎖定在比預估時間晚10-15分鐘抵達目的地的乘客身上。首先，里斯特的團隊擬定了4種道歉內容。每當需要寄送道歉信時，系統會先隨機選擇一種道歉內容，再隨機選擇是否附上一組5美元（約港幣39元）折扣碼，讓乘客們下次使用。

至於Uber的道歉是否有用，則由該名乘客接下來一段時間內的消費金額增減來判斷。

這4種道歉內容的主旨大致如下：

．不道歉 ．基本型道歉（Basic apology）：糟糕，您的乘車時間比我們預計的還長...... ．陳述事實型道歉（Status apology）：Uber意識到我們的預測並不準確...... ．附帶承諾型道歉（Commitment apology）：Uber正努力改善，以便未來提供更準確的預計抵達時間......

千百句道歉，比不上一組折扣碼

在研究過約150萬名Uber乘客後，里斯特的團隊發現收到5美元折扣碼的乘客，接下來幾個月的Uber花費會增加；而只有收到道歉、沒有折扣碼的乘客，接下來幾個月的Uber花費會減少。

「我們最主要的發現，就是道歉本身並不能恢復企業的信譽，一組未來可供使用的折扣碼才能。」研究團隊表示。

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企業必須負擔財務損失

對於這項研究，里斯特教授說道：「當企業要道歉時，關鍵是企業必須讓顧客知道『企業為此付出真實代價』。」里斯特教授說道。

如果是在更廣泛、更普遍的道歉情境中，里斯特表示，提出道歉的人承受的未必會是金錢上的損失，有時反而會以名譽的損失呈現。

折扣碼也有失效的時候

然而，「附上折扣碼」並不是百戰百勝的道歉方式。如果出現第二、第三次延誤，研究團隊發現，「附上折扣碼」反而會減少乘客的未來消費。因為顧客們往往會期待每次道歉後，Uber就應該有所進步，但同樣事件再度發生，表示乘客的期待再度落空，乘客的花費自然會減少。

社會學家眼中的道歉公式

這項研究也獲得美國羅格斯大學（Rutgers University）的社會學家克魯洛（Karen Cerulo）的認可，她說道：「人們在乎的是你道歉時的後悔及悔恨，道歉的原因、方式反而沒那麼重要。」

「終於有人找出一條可以應用的道歉公式：找出誰是受害者，表現出你的後悔之意，如果可能的話，補償對方。」

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