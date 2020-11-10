孕婦兩度宮縮入院仍「未係時候」　第三度孕痛嬰兒極速在電梯出世

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巴西里約熱內盧一名孕婦原本預計在醫院生產，沒想到才走到電梯不到1分鐘的時間，孩子就突然生出來了，令人驚奇的過程全被電梯內監視器給拍下，幸好母子均安，影片意外在網絡上獲得瘋傳。

巴西孕婦在電梯內突然要分娩：

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當地媒體《G1》報道，事件11月4日發生在距離里約熱內盧20公里的聖貢薩洛市，孩子父親阿爾伯克基（Césarde Albuquerque）表示，他的未婚妻加比（Gabi）前一天有宮縮現象，但是抵達醫院檢查卻被告知還沒有要生，所以只好先回家，隔天因為疼痛再度前往醫院，醫生卻還是要他們先回家等待，沒想到回到家中不久，凌晨時又感覺要生了。

阿爾伯克基表示，「回到家後她痛得受不了，根本來不及去醫院，所以一進到電梯她蹲下後大喊『孩子要出來了』，我也趕緊一起蹲下，和對方一起扶住孩子的小腦袋，接着身體也跟着出來，我們2個當場都哭了」。

孩子出生後，阿爾伯克基與加比緊急前往醫院，目前孩子仍在醫院持續接受觀察，他開心表示，「小孩身體健康，喝了很多奶，加比一直希望自己能以自然產方式產下孩子，結果果然是自然產，只是生產過程不太正常就是了」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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