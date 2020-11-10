蘇格蘭酒商釀出57.8%酒精濃度啤酒　破全球紀錄售價比威士忌還貴

還記得把啤酒瓶塞進松鼠裏的超狂蘇格蘭精釀啤酒品牌「BrewDog」？一直以來，在他們許多超狂的計劃中，有一些就是要打造「高酒精濃度」的啤酒，而他們過去就曾經製作過酒精濃度媲美蒸餾酒、酒精濃度高達41%的酒款！而如今，他們更與德國啤酒廠Schorschbräu（另外一間同樣有在做高酒精濃度啤酒的酒廠）合作，打造酒精濃度高達「57.8%」的世界最烈啤酒！

BrewDog推出酒精濃度極高的啤酒：

這款由BrewDog跟Schorschbräu聯手打造的啤酒名為「Strength in Numbers」，是屬於「冰勃克EisBock」類型的啤酒，所謂的「勃克Bock」是濃郁型的拉格，最初在14世紀時由修道院僧侶所釀造，目的是在冬天時齋戒時飲用而補充熱量，但在1890年卻發生了一件事情，那便是某一間酒廠的工人們在冬天來臨前，忘記了將兩桶勃克啤酒移至地窖之中，後來大雪將兩桶酒埋在雪中，而因為酒精和水的結冰點溫度不同，所以工人將結成冰的部份（水）取出來後，發現剩下的酒液酒精濃度高得嚇人，於是誕生了「冰勃克EisBock」這樣的啤酒。

而後來大家便用這樣的原理來製作冰勃克啤酒，而這種手法的專業名詞稱為「冰析」或「冰餾」，不過即便如此，普遍的冰勃克啤酒酒精濃度也不過普遍介於10~12%之間，要做到與於蒸餾酒酒精濃度比肩的冰勃克費時費工，所以價格也相當高，少少的40 ml就能賣到台幣破千（編按：40ml盛惠30英鎊，約港幣308元），比威士忌還來得昂貴！

只是說 57.8% 的「Strength in Numbers」真的是目前世界上記錄酒精濃度最高的啤酒嗎？其實在之前就有一款啤酒（這裏就不說名字了）具有67.5%的酒精濃度曾經是世界上記錄酒精濃度最高的啤酒，但後來卻被爆出該酒款有另外添加酒精來提高酒精濃度，所以被懷疑並不是真正的最高酒精濃度啤酒，而除了該酒款，「Strength in Numbers」真的就是目前記錄酒精濃度最高的啤酒了！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：世界最烈 57.8% 啤酒登場！但到底為什麼啤酒酒精濃度可以這麼高？】