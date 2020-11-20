梵高生前罹患哪些精神病？　荷蘭團隊跨時空斷診：或患局部型癲癇

提起《星夜》、《向日葵》等畫作，不少人腦中立刻就會浮起知名畫家梵高（Vincent van Gogh）的名字。最近，一支荷蘭的研究團隊就在梵高死後100多年，跨越時空重新替他做了一回診斷，希望能釐清這名享譽全球的畫家究竟曾受哪些精神疾病所擾。

梵高一生受盡精神疾病折磨，卻畫出一幅又一幅的名作（按圖欣賞梵高作品）：

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畢生為精神疾病所苦的藝術家

梵高是全球頗富盛名的藝術家，以《星夜》（The Starry Night）、《向日葵》（Sunflowers）等作品廣為人知。除了畫家這個身分，梵高長年以來都是名精神病患，但他究竟患有那些精神疾病，始終都是研究者們爭辯不休的話題。

最近，荷蘭格羅寧根大學醫學中心的研究者們在3名十分熟悉梵高信件的藝術史學家，以及相關資料的協助下，跨越時空替梵高做了一次詳盡的診斷，試着替梵高出具一份「診斷書」，了解他當年究竟患有哪些精神疾病。

不只一種精神疾病

經過診斷後，精神病學教授諾倫（Willem Nolen）及其團隊主張，梵高一生罹患的精神疾病不只一種，因此無法只用一種疾病，就完整概括梵高一生中所遇到的所有精神問題。

【圖輯】多位梵高專家嘗試尋找他生前受着哪些精神疾病折磨：

老是和朋友吵架的原因

研究者們認為梵高從年輕時，就飽受雙極性情感性精神病（Bipolar disorder，註）和邊緣型人格障礙（borderline personality disorder）所擾，而且兩者都因梵谷的酗酒、營養不良等問題而日益惡化，或多或少導致梵高不時就會與朋友高更（Paul Gauguin）發生衝突，間接促使梵高在1888年12月的時候舉刀一把割傷自己的耳朵。

註：雙極性情感性精神病亦稱的躁鬱症。

住院那段滴酒不沾的日子

割耳事件發生後，梵高因此而住院，被迫展開一段滴酒不沾的生活。這段滴酒不沾的時光，讓梵高的身體出現酒精戒斷症候群，使他兩度為譫妄（delirium）所纏上，出現諸如幻覺、意識混亂等現象。

可能罹患局部型癲癇

另一項研究者高度懷疑梵高罹患的疾病是癲癇，當梵高還在世的時候，他的醫生就曾診斷梵高是名局部型癲癇（focal epilepsy）的患者。

癲癇是種因腦部不正常放電而生的疾病，如果不正常放電只發生在部分腦區，這就是局部型癲癇。當局部型癲癇發作的時候，可能會導致患者為焦慮、妄想或是幻覺等現象所苦。

諾倫的團隊指出，梵高的生活方式如：酗酒、營養不良、缺乏睡眠等，都對梵高自己的腦造成一定的損傷，多少使得梵高的腦部出現異常放電的問題，讓他被局部型癲癇給纏上。

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無法進行大腦掃描

然而，諾倫也坦承梵高罹患局部型癲癇的說法很難得到進一步的證實，因為目前癲癇的診治通常需要搭配腦電圖（Electroencephalogram，EEG）才能下定論，既然梵高已經離世，自然也無法取得梵高的腦電圖，使得「梵高身患局部型癲癇」的說法難以一錘定音。

梵高有沒有說實話？

不過，諾倫也指出，梵高的信件固然包含很多資訊，但是梵高很可能沒有在信件中據實以告，反而輕描淡寫地帶過，甚至「修飾」了自己的症狀。

諾倫說道：「梵高的信件雖然包含很多訊息，但我們必須切記梵高的信不是寫給醫生，而是寫給家人，目的是要讓家人們放心，或是交代一些事情。」

因此，諾倫相信他的團隊所發表的研究，絕對不會是最後一篇在探討梵高精神疾病的研究，往後肯定還會有更多研究者爭相投入梵高的精神世界研究上。

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