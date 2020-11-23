蘇格蘭球賽AI取代攝影師　誤認旁證光頭是球全場追拍　氣壞球迷

世界說
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AI把裁判光頭當足球，球迷氣到昏厥，這不是洋蔥新聞，而是一場蘇格蘭足球冠軍聯賽中的真實事件。

因為歐洲最近經歷了新冠疫情的再次爆發，所有足球聯賽都被逼空場進行，即使對於坐在電視機前的球迷而言也少了氣氛。各支球隊、轉播商和聯賽都在想盡辦法尋找提高現場效果的辦法。

球隊搞事的結果可以說立竿見影，但是原因和結果所有人都沒有料到。最近兩周被人們討論熱度最高的竟是一場英國境內，蘇格蘭二級聯賽的比賽：10月24日蘇格蘭足球冠軍聯賽，恩華尼斯對陣艾爾聯（Inverness Caledonian Thistle vs Ayr United）。

在比賽的一周前，恩華尼斯俱樂部宣布將採用AI控制的攝像頭替代人類攝像師，表示：「在過去的14天中，成功舉行了兩次測試活動之後，我們與StreamAMG達成了新的實時流媒體合作夥伴關係，並將其與SPFL和Pixellot結合使用。」

然而，在首次現場賽中，AI 遇到了意料之外的挑戰：一名禿頭的邊裁（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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AI 犯下如此低級的錯誤固然可笑，但仔細一想，今天的失敗也為人工智能的應用「蒙上了一層陰影」。

眾所周知，光頭這個髮型在足球場上出現的概率可不小，對於看球比較多的人來說，僅僅光頭裁判就能隨口說出好幾個名字……

那些著名的「光頭」裁判與球員（點擊放大瀏覽）▼▼▼

這位AI攝影師，就不能調好了參數再上陣？

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】

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