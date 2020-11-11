新西蘭9千呎平房僅賣59萬元　低價仍難沽出　原來屋後有迷你火山

近日在新西蘭房地產網站出現一間3房的待售物業，連同所在土地佔地共854平方米（約9192平方呎），但售價僅11萬紐幣（約港幣59萬元）。1950年代的老房且地點不算特別，卻能擠進最火熱房產清單，背後有甚麼原因？

後園就是一座火山的新西蘭屋子：

這間房子位在華卡雷瓦雷瓦（Whakarewarewa）米德街12號，擁有三間房間和一間浴室，854平方米的可用面積和港幣59萬元就能入手，價格相當具有吸引力。然而低廉價格其實是因為該房後院有座「迷你火山」。如此特殊的天然庭園奇景吸引不少人詢問，「但仍然沒有人願意冒險入手」。

據外媒報道，2019年6月25日凌晨，當時的租客蘇珊．吉迪（Susan Gedye） 在睡夢中突然感到一陣天搖地動，且持續時間比先前遇過的地震還來得更長。她下床想確認外頭狀況，走到廚房卻聽到奇怪的嘶嘶聲，從窗戶望出去竟看到邊坡上湧出一道噴泉，「看起來就像大量的水蒸氣」。

吉迪急忙打給專家求救，不過對方認為依然可以安全地繼續待在屋內。但不久之後開始噴發出保齡球大小的泥漿，邊坡也消失了，還留下一個大洞。專家事後改口認為房屋已經不夠安全，吉迪也因此搬出這間房子。

接手這間房子並負責出售的房地產經紀人特雷弗·科克倫（Trevor Cochrane）表示，這間房子並不能住人，但可以住在露營車或其他能移動的車輛。科克倫提醒，目前該區域已經沒有熱活動，且廚房已經被拆除。

儘管優惠的價格及奇特的景象吸引不少人上前詢問，但目前仍沒有人真的買下這間房子。

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