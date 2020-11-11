近危海象數千隻海灘聚集場面壯觀　俄羅斯專家稱數量回升是好跡象

俄羅斯科學家近期在北部喀拉海（Kara Sea）沿岸，發現一大群大西洋海象群聚在陸地上進行着社交活動。科學家指出這可能是海象數量正在恢復的訊號，令人鼓舞。 該海灘位於俄羅斯亞馬爾半島（Yamal Peninsula）的一個偏僻角落，研究人員發現有3000多隻海象擠在這裏，而近幾十年來，該地區只發現過數十隻大西洋海象。

海象的這種行為稱為「Haul-out」，指海豹、海獅和海象等暫時離開水中，通常發生在覓食期間，為了繁殖和休息等原因，將自己拖行到陸地或海冰上。海象「Haul-out」通常出現在漂流的海冰或北極島嶼上，但由於全球氣候暖化造成海冰縮小，此外海象的棲息地也受到油氣勘探及北極海運量增加的威脅。

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俄羅斯科學院（Russia's Academy of Science）的資深北極研究員索科洛夫（Aleksander Sokolov）表示：「這次的『Haul-out』現象是獨特的，因為既有雌性又有雄性海象，而且年齡範圍也很廣。」

索科洛夫稱該發現為「獨特的露天實驗室」，使他和團隊能夠一次分析成千上萬隻海象。科學家已經採集這群海象的DNA樣本，並在其中幾隻安裝了衛星追蹤器，將監視牠們的動向數個月。

20世紀中期國際正式禁止商業捕獵前，海象因身上的油脂和象牙而受到過度捕撈。國際自然保護聯盟（IUCN）2016年將大西洋海象列為「近危物種」，估計世界上成年大西洋海象總數只剩12500隻。

海洋哺乳動物研究與考察中心的博爾圖諾夫（Andrei Boltunov）指出，數十年來喀拉海的無冰季節變得更長，即使目前尚無足夠資訊得出海象數量是否正在恢復的結論，但博爾圖諾夫表示「我們希望這是個好的跡象」。

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