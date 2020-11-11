新冠疫苗取得突破　未來工作仍面臨3大挑戰包括物流

新冠肺炎（COVID-19）疫苗傳來好消息，輝瑞藥廠（Pfizer）公布後期測試數據，有效預防率超過90%，取得突破進展。全球多個地方估計可以在未來幾個月開始讓民眾接種疫苗，但當中也面臨三大挑戰，包括物流難題。

疫苗功效多久

法國媒體報道，目前其中一個未知數是疫苗能夠提供多長時間的保護，現時學者對「有效」的定義，為測試者在接受最後一劑疫苗後的7天內還是否得到保護，但實質抗體可持續多久還未具體得知。

儲存於零下70度環境

路透社則報道，以輝瑞與德國BioNTech合作研發的疫苗為例，該疫苗必須集中儲存於攝氏零下70度的環境，運送時也必須保持這樣的低溫，這使得亞洲和其他地方許多貧窮國家因缺乏必要的冷藏設備，而暫時無法使用疫苗。

報道引述瑞士衛生專家稱，所需溫度相當於南極冬季，所以可能需要集中接種地點。世衛專家預期非洲國家會面臨有關挑戰，要考慮提供支援。

據BioNTech指出，在周圍環境最高攝氏25度且未開封的情形下，保溫盒可以在保持超低溫多達10天，如果盒子打開後重新冷存，則最多可儲存15天。

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運送各地的物流挑戰

隨着要在短期內替大量人員接種，路透社報道，各國政府將得忙於應對分派數以億計的疫苗。輝瑞藥廠將從位於密西根州的最大藥廠出貨，透過貨櫃、飛機等方式分發疫苗，預計每天會有6輛貨車運送疫苗給聯邦快遞（FedEx）、聯合包裹公司（UPS）、DHL等速遞企業，讓它們在1至2天內把疫苗送至全國各地，全球目的地則在3天內送達。輝瑞預期要運送這些疫苗的話，每天平均在全球要飛20趟貨機。

BioNTech稱，計劃將其研發的新冠疫苗的價格水平設定在「常規市場價格」以下，且在不同國家或地區定價將有所不同，其疫苗將需分兩次注射。

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