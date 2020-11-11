22歲非裔佳麗摘美國小姐2020后冠　支持擁槍權曾與特朗普面談商討

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因為新冠疫情而延後舉行的「美國小姐」（Miss USA）選舉，11月9日晚終於在田納西州孟菲斯市的貓王故居「雅園」（Graceland）完美落幕。「密西西比小姐」布蘭綺（Asya Branch）贏得后冠。

2020年美國小姐冠軍Asya Branch：

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22歲的布蘭綺來自密西西比的布恩維爾，她是首位代表該州參加「美國小姐」年度選美大賽的非裔美國人、也是密西西比佳麗首度摘下這頂后冠。

布蘭綺在比賽中進行自我介紹時，談到了自己對刑事司法改革的熱情，還提到她曾跟美國總統特朗普一起參加關於這項議題的圓桌會議。

在泳裝、晚禮服兩輪激烈的淘汰賽之後，最後一輪比賽要求5位佳麗隨機挑選題目，進行30秒的發言。布蘭綺抽到了「槍支法」。她說：「作為一個在擁槍家庭長大的女孩，我從小就學會了如何開槍、拆解組合和重視槍支安全。我認為應該向每個人提供槍支教育。」

但她認為人們應該經過訓練並通過安全測試，才能獲得槍支許可證。 她說：「我認為，我們不要禁槍。因為很明顯，人們無論如何都會找到辦法來獲得他們想要的，擁槍是我們第二修正案所賦予的權利，我們只是想要一個更安全的環境。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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