特朗普堅拒不認敗選恐釀大禍　當年因類似情況未及預防911恐襲

美國總統當選人拜登（Joe Biden）7日贏得大選後，特朗普拒絕承認敗選，也拒絕交接，導致拜登無法接獲國安情報；拜登表示，雖然情況尷尬，但不影響政權交接。不過，根據911調查委員會報告指出，當年即是因為大選後的過渡期無法及時派遣國家安全團隊，導致削弱美國的反應能力。

特朗普不願承認拜登在美國總統大選獲勝，罕見限縮總統當選人獲得國安情資。根據美國國家情報總監辦公室（ODNI）致全國廣播公司（NBC）的聲明指出，在總務管理局（GSA）完成「當選確認」（ascertainment）程序，也就是決定誰是明顯贏家之前，ODNI將不會聯繫拜登交接團隊，此舉導致拜登不能獲得完整的總統每日簡報，無法取得國安情資。

對於特朗普遲遲不肯承認敗選，拜登的交接團隊中一名不願具名的官員表示，如果特朗普政府不承認拜登為當選人，有可能採取法律行動。

拜登宣布勝選當天，特朗普在打高爾夫球，當天被媒體拍到神情失落（點擊圖集瀏覽）：

此外，根據CNN報道，特朗普拖延和拜登交接恐帶來嚴重後果，2000年美國大選結束後，小布殊（George W. Bush）針對選舉結果提出訴訟，不料這段過渡期導致美政府推遲派遣國家安全團隊。而根據911調查委員會（9/11 Commission）一份報告顯示，因為上述情況，導致減弱美國的危機反應能力，同時也是造成911恐襲的因素之一。

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