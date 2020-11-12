2400張極罕NASA照拍賣　包括史上首張人類太空自拍照

佳士得（Christie's）正在舉行一場網上拍賣會，展售2400張美國太空總署（NASA）的罕見相片，其中包括岩士唐（Neil Armstrong）與豎立於月球表面的美國國旗一起入鏡、奧爾德林（Buzz Aldrin）以地球弧線為背景的史上第一張人類太空自拍等珍貴影像。

佳士得指出，這套照片集涵蓋「太空探索的黃金時期」，當時拍照仍使用類比相機，需要「感光化學、底片與相紙」。除NASA外，柯達與國家地理等公司機構也都派出專家，指導太空人如何在太空拍照，「透過相機，變成藝術家的太空人將他們在太空經歷的美麗與深奧傳達給人類，永遠改變我們看待自己與我們在宇宙地位的方式」。

2400張相片囊括水星計畫、雙子星計畫到阿波羅計畫等歷史性任務，像阿波羅17號任務太空人首度拍到整個清晰地球的「藍色彈珠」（Blue Marble）相片，現在都極具代表性意義。部分拍品曾在世界各地博物館展出，部分則未被NASA公開，一直保存在德州休士頓的詹森太空中心檔案室，只限特定研究人員才能觀看。

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收藏家馬丁-馬爾布雷特（Victor Martin-Malburet）耗費15年的功夫蒐羅，「太空人常被形容為偉大的科學家與英雄，卻少被譽為前所未有的最傑出攝影家」，「水星計畫與雙子星計畫的早期先鋒被賦予太空和地球畫布，阿波羅任務的太空人則到了異星世界」。

這場網上拍賣會將持續到19日，拍品以1969年的阿波羅11號任務登月成功後，奧爾德林拍下唯一一張岩士唐與豎立於月球表面的美國國旗一起入鏡相片價值最高。據佳士得估計，這張相片價格應在3萬至5萬英鎊之間（約30萬至51萬港元）。其他高價相片中，「藍色彈珠」估價最高為2.5萬英鎊（約25萬港元），人類上太空後首度目睹的「地出」（Earthrise）相片估價最高也到3萬英鎊（約30萬港元）。

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