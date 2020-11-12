印度破獲黃金塞肛門走私　新招混合糊狀物變黏土　海關指診全挖出

印度人以喜歡黃金出名，走私手法更與時俱進，清奈國際機場9日就破獲多起黃金走私，許多人將金黏土（gold paste）的球狀物塞進肛門想逃避偵測，不過仍被海關識破，用指診挖出來沒收。

報道指出，海關官員在一位杜拜返國的旅客身上，先起出一條重50克的金鍊，同時又找到兩個縫在口罩內側的小包，沒收重114克的金黏土。同班飛機的3位旅客經過反覆盤問，招認他們把裝著金黏土的小球塞進肛門，共查獲16包金黏土。官員表示，從這4人身上找到的黃金總重1.84公斤，市價為978.2萬印度盧比，其中3人被捕。

清奈機場海關官員稍早從杜拜飛抵的另外兩架班機上，另外查獲7人企圖走私黃金。其中6條金長條（gold strip）被縫在牛仔褲腰，5個切塊黃金（gold cut bits）被縫在褲袋，12包金黏土被塞入5人的肛門。起出黃金總重1.65公斤，市值874.8萬印度盧比，有2人被捕。

印度稅收情報局表示，近年來走私集團出新招，以挾帶金黏土來躲避各大國際機場的金屬探測器。他們會將黃金化成粉，然後加進糊狀化合物做成黏土。1000公克的金黏土透過化學程序，可以萃取回700公克的黃金。

早前杜拜亦有一名男子乘坐飛機到印度喀拉拉邦，通過海關時因為走路的姿勢太詭異，遭到海關人員攔下並進一步檢查，結果發現他把重達972克、市價達6萬美元的4根金條塞入直腸，希望能避免繳付18%的稅款。（Twitter@ccphqrskochi）

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