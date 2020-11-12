英國醫院8名嬰兒死亡　驚揭清純護士涉冷血奪命　還計劃再殺10個

英國柴郡（Cheshire）過去發生一宗恐怖的護士殺嬰案。一名對外一直都是很和藹可親的女護士，竟涉嫌殺害8個嬰兒，甚至之後還企圖殺死10個孩子，而這一切遭到揭穿，都是因為醫院發現連續多月，院內出現「嬰兒死亡」的案例瘋狂暴增，才揭開這起恐怖的奪命案。

根據英國《每日郵報》報道，30歲的萊特比（Lucy Letby）一直以來在大家的眼中都是慈善、好相處、貼心的護士，從畢業開始就在兒童醫院的新生兒照護室工作，然而在2015年開始院內卻突然出現「嬰兒死亡」的案例，且逐月增多，醫院甚至不得已關閉3個新生兒照護室，但未料數字並沒有下降。

不久後，院內的醫護人員發現，死掉的新生兒中，大部分都是早產兒，且死於心臟衰竭，腿部也出現奇怪的斑點。爾後警方介入調查，發現案情不尋常，才發現竟是萊特比在照護過程中動了手腳。

萊特比一向予人善良印象（點擊放大瀏覽）▼▼▼

消息傳開之後，萊特比地的親友相當不可置信，「她其實就是一個相當善良的人，甚至連一隻蒼蠅都無法傷害」、「她是個可愛的人，這消息太令人震驚」。最令人感到諷刺的是，萊特比在醫院籌備新的兒科病房時，她還曾一手抱着新生兒拍下募款照，卻未料背後竟是一個奪命護士。

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