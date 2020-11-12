美國大選｜特朗普收大量寫書拍節目邀請　退休生活無憂還可賺巨款

美國總統大選結果仍未塵埃落定，雖然民主黨候選人拜登（Joe Biden）宣布勝選，但特朗普（Donald Trump）則拒絕承認敗選，並發動法律戰。事實上若特朗普今天承認敗選下台，他的前路一樣光明，不僅可以2024年捲土重來，他也有很多的事情讓他賺取收入，增進名氣，退休生活無憂。美國霍士新聞報道，特朗普收到大量寫書與拍攝節目的邀請，金額可以達到1億美元。

特朗普若卸任會做什麼？不妨來看看他的選項：

2024年捲土重來

美國法律限制總統最多做兩屆任期，但未有限制競選總統，即使是連任失敗的，亦可在下屆再度參選。如克里夫蘭（Stephen Grover Cleveland）就在1888年大選中連任失敗，但在1892年成功當選，令他成為美國第22任及第24任的總統。

這意味特朗普在2024年可以捲土重來，特別是特朗普在共和黨支持者中甚有人氣，而且他亦確實帶領共和黨在這次大選中重奪數個眾院議席。作為共和黨甚有影響力的人物，相信2024年他要再度出選也可能得到黨內的推舉和支持。

圖為2019年10月，為於佛羅里達特朗普的高爾夫球場。（Getty）

返回他的商業王國

特朗普在擔任總統前，是一名大商人，他的酒店王國和跨國高爾夫球場才是他的本業。特朗普在卸任後，大可回到商界重操舊業，甚至利用他在任總統時的高人氣加以宣傳，大賺一筆。

由於受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情衝擊下，他的酒店和高爾夫事業生意額大減，福布斯（Forbes）甚至報道疫情讓他損失十億美元。儘管特朗普本人及其集團予以否認，但疫情對他王國影響是必然的，特朗普返回公司坐鎮，拯救他一手建立的企業王國也不失為明智之舉。

圖為6月12日，為於紐約的特朗普大樓。這是特朗普的以他命名的大廈，象徵着他的王國。（Getty）

（繼續）成為大名人

特朗普除了是大商人外，也是電視名人。他主持的真人騷《飛黃騰達》本來就深受歡迎，甚至影響多國製作迎合本地的版本。特朗普卸任後，大可繼續出席電視節目，藉着名氣賺取豐厚的收入。這甚至被形容為或許是他卸任總統後最適合他的退休職業。

有如其他卸任總統一樣，特朗普也可以考慮出書寫自傳。前總統奧巴馬（Barack Obama）夫婦兩人的自傳，讓兩人賺進6500萬美元的破紀錄收入。特朗普的自傳理所當然是搶手大熱，霍士新聞（Fox News）報道，特朗普已收到大量寫書與拍攝節目的邀請，金額可以達到1億美元，有望打破奧巴馬夫婦兩人紀錄。

▼相關圖輯：衣着甚有品味的第一夫人梅拉尼婭，被指穿搭包含「時裝密碼」，請點擊以下圖輯一同解謎：