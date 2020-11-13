不滿Twitter內容審查　特朗普「粉絲」能轉換陣地嗎？

因不滿Twitter和Facebook在大選期間對選舉資訊的審查，美國數百萬保守派社交媒體用戶轉移陣地至其他社交平台。大選日過後的第一個周末（11月7日至8日），類似於Twitter的微部落格平台Parler登上Apple和Google的應用程式下載排行的榜首，此外，效仿YouTube的保守派視頻平台Rumble及右翼新聞應用程式Newsmax亦收穫了大量新增用戶，其視頻和程式瀏覽量都有爆發式增長。

由於這些平台只對用戶發布的內容做最低限度的限制——如不允許色情內容、威脅人身傷害的言論等，不對任何用戶發布的內容進行事實核查，在大選期間吸引了許多對頻繁審查感到不滿的保守派用戶。

事實核查引保守派不滿

11月7日晚，正當拜登在幾個關鍵搖擺州的票數開始趕超特朗普時，特朗普連發四則Twiiter推文，宣稱大選日當晚，上萬選票在投票截止後才被投出，稱這些選票為「非法選票」，且正是因為這部分選票，自己開始落後於拜登。這四則推文均被Twitter以存在誤導性信息為由隱藏了起來。

本次大選期間，Twitter、Facebook和YouTube三大網絡平台都對選舉相關信息實施了嚴格的事實核查措施，僅在7、8日兩天，特朗普發布的15條與選舉有關推文中，有12條被Twitter以各種形式「審查」——被隱藏、或附上內容存在爭議性的標籤、又或是澄清推文中不實信息等。除特朗普外，亦有不少共和黨議員指責選舉腐敗或宣布勝選等貼文也遭到了審查。政治喜劇演員科里（Corey Adam）在接受《紐約時報》採訪時表示，以往他在Facebook上接收到的所有保守派政治貼文，現在要麼被刪帖、要麼被附上各種標籤。

這些審查遭到了保守派的回擊。一位有着數百萬聽眾的極右翼廣播節目主持萊文（Mark Levin）上周在自己的節目中抱怨科技和媒體公司未能呈現保守派的觀點，霍士新聞台（Fox News）主持人巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）亦對Twitter屏蔽保守派的主張感到不滿。

Uncensored and unfiltered, come join us on Parler -> https://t.co/6LMuvnPyhO pic.twitter.com/9iPicAzGMM — Sean Hannity (@seanhannity) November 11, 2020

#逃離Twitter/Facebook

不少保守派KOL（Key Opinion Leader／網紅）如霍士新聞台主播漢尼蒂（Sean Hannity）、巴蒂羅姆、南達科他州的共和黨州長諾姆（Kristi Noem） 都在自己的原來的社交媒體賬號上宣布要轉移陣地至Parler或WeMe——也就是「去審查版」的Twitter和Facebook，還呼籲自己的關注者也一起行動。

Parler、Rumble和WeMe這些平台高舉言論自由的旗幟，允許包括陰謀論在內的各種不實信息、散播仇恨的言論、就種族、性別或性取向所做出的攻擊性言論。Parler的創始人John Matze認為，凡是人們能在紐約的大街上說的話，就可以在Parler上自由表達，至於有關信息是否屬實，則交給用戶自己判斷。這就為憤憤不滿的保守派用戶提供了另一種選擇。在11月9日Parler推送給用戶的郵件中，排行首位的貼文便是一則關於近期選票點算中出現的「統計異常」的報道。

Parler平台界面

根據Parler公司的數據，大選日後不到一個星期的時間裏，Parler的用戶數量就增長到了800萬，幾乎是一周前的兩倍。視頻平台Rumble上的播放量也從上個月的6,050萬增長到了7,500至9,000萬。

不過，這並不是保守派社交媒體用戶的第一次大規模遷移。今年5月至6月間，隨着有關疫情的不實信息和與「黑人的命也是命」社會運動引發的煽動暴力等內容在多個主要社交平台被禁，陰謀論組織QAnon也於10月在各大平台被屏蔽，Parler公司藉機在社交媒體上發起了#Twexit（#逃離Twitter）的倡議活動，受到了保守派的熱烈回應，共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）也在此期間加入了Parler。

I’m proud to join @parler_app -- a platform gets what free speech is all about -- and I’m excited to be a part of it. Let’s speak. Let’s speak freely. And let’s end the Silicon Valley censorship. Follow me there @tedcruz! pic.twitter.com/pzUFvhipBZ — Ted Cruz (@tedcruz) June 25, 2020

反政府組織「布加洛男孩」（Boogaloo Bois）和白人至上組織「驕傲男孩」（Proud Boys）等右翼團體也在Parler上重振旗鼓。

像Parler一樣的社交平台的興起，可以說是同溫層、回音壁現象的進一步拓展。雖然目前發展的勢頭正猛，但其用戶數量與有着億萬以上使用者的主流社交平台相比，規模依然微不足道。更重要的是，沒有主流媒體的進駐、 沒有自由派觀點可以去辯論，這類平台似乎終究只是有着相同意見的人聚集在一起的論壇，難成氣候。