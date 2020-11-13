西班牙文物修復又見「慘案」　美女雕像「驚變」特朗普

西班牙又有藝術作品慘遭素人修復「毒手」。帕倫西亞（Palencia）一間銀行外、近百年歷史的女性浮雕，近日被素人修復成有如章魚般的嘴臉，當地畫家在臉書上傳照片，網友紛紛批評古蹟未獲重視。

這座浮雕完成於1923年，因位於戶外風吹雨淋而侵蝕。當地畫家9日在個人臉書上傳浮雕遭「修復」後的照片，原本容貌秀麗的女性雕像被修得嘴歪眼斜，英國《衛報》及今日俄羅斯等更形容它看來像美國現任總統特朗普（Donald Trump）（點擊放大瀏覽）▼▼▼

西班牙美術保存協會（ACRE）批評這種修復毫無專業可言，並稱「修復不是修理」。

此事件令人聯想2012年的耶穌像事件。西班牙東北部博爾哈鎮（Borja）的一間教堂內陳列西班牙畫家馬丁内斯（Elías García Martínez）壁畫作品《戴荊冠的耶穌》，因年代久遠剝落嚴重，當地一名老奶奶自告奮勇修復，卻把耶穌畫成人猿。

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