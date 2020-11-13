亞洲航空CEO騎電單車送外賣　疫境求存齊上齊落獲讚「真領袖」

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今年由於遇上疫情，多家航空公司處境嚴峻，泰航就轉型賣油條及飛機餐，逆境中求生存。亞洲航空（AirAsia）行政總裁費南德斯（Tony Fernandes）更親自騎電單車送外賣，引起網民廣泛討論。

費南德斯周四（11月12日）在Instagram發布兩張照片，顯示身穿便服的他，拿着頭盔站在一輛電單車旁，並寫道：「準備好將食物運送到您的家，看看亞航食物（airasiafood）。」

CEO與空姐親自送外賣、機師做廚房、客機變貨機……點圖看看亞航如何逆境求存▼▼▼

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照片經發布後，引起不少網民好奇及討論，有者更詢問外送服務覆蓋什麼地區，也有網民稱讚他是名「真正的領袖」。

此外，亞航送外賣食品也引起印尼的網民關注，留言詢問國內是否也有這項服務時，費南德斯表示，將會於2020年年尾在印尼推出。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：亞航逆境中求存！東尼騎摩哆送外賣】

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