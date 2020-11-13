【新冠肺炎】加州成美國第二個確診逾百萬州份

美媒11月12日報道，美國加州成為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，美國第二個累計確診個案超越100萬的州份（第一個是德州）。美國有線新聞網絡（CNN）專門從事醫療新聞報道的記者稱，美國的疫情是一場人道災難。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時統計數據顯示，截至12日，全加州有逾5,000新增確診個案，以及18個新增死亡個案。加州累計確診個案已增至1,000,631個，累計死亡個案已增至18,126個。

州長紐瑟姆（Gavin Newsom）11月9日的記者會上稱，加州1天內錄得逾7,200個個案，7天平均數是5,889個。惟在1天之後，加州衞生及公共服務部長加利（Dr. Mark Ghaly）稱，州內7天平均數已升至6,078個。

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加利稱住院率開始向上爬升，他10日稱在過去14天，住院率增加31.6%。他說確診數字會在2至3周後變成入院的病人。他稱深切治療部的住院率也增加，在2周內升近30%。

CNN首席醫療記者古普塔（Sanjay Gupta）12日在談及美國的疫情時說，「美國的疫情是一場人道主義災難——可能是我效力CNN以來所報道過的事件中最糟的一個。