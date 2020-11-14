夥拍輝瑞研新冠疫苗　BioNTech德國土耳其裔夫妻檔如何闖出一片天

正當全球不少人期盼新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的面世能夠結束這場世紀疫症，美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生物新技術公司（BioNTech）傳出喜訊，宣稱合作研發的疫苗有效率高達九成。創辦生物新技術公司的德國土耳其裔夫婦頓時從移民後裔變身德國百大富豪。這對「夢幻組合」背後有着怎樣的故事？

延伸閱讀：【新冠疫苗】解構BioNTech/輝瑞疫苗 香港是否有得打？

於美國納斯達克上市的生物新技術公司估值從一年前的46億美元，到11月13日收市已經達到210億美元。創辦公司的行政總裁沙欣（Ugur Sahin）和醫療總監Oezlem Tuereci也因此躍升成為德國百大富豪。沙欣雖然豪言疫苗可以結束疫症，但他現實還是那個為人謙厚的移民後裔。

同為移民後裔 結婚不忘做研究

55歲的沙欣於土耳其的地中海城市伊斯肯德倫（Iskenderun）出生，4歲時移居德國。父親於科隆（Cologne）的福特車廠打工。當時的西德視外籍工人為臨時工人，工人和他們的家屬要取得德國公民身份機會渺茫。但沙欣仍然排除萬難，於科隆的醫學院畢業，後來轉到洪堡（Homburg）從事癌症治療專科。

妻子Tuereci同樣是移民後裔。現年53歲的她於下薩克森州（Lower Saxony）拉斯特魯普（Lastrup）成長，於伊斯坦堡出生的父親是當地一間小型天主教醫院的外科醫生。她一度想成為修女，後來跟隨父親的腳步讀醫，於洪堡讀書期間遇到了她的未來丈夫。

二人醉心醫學研究，連2002年結婚當日也在實驗室做研究，只是抽了些時間脫掉實驗袍走到登記處註冊。

圖為生物新技術公司的領導層，左起是商業總監馬雷特（Sean Marett）、行政總裁沙欣、醫療總監Oezlem Tuereci和財務兼營運總監珀廷（Sierk Poetting）。（生物新技術公司網站截圖）

夫妻檔走科研路 研究抗癌療法

2001年，他們創辦首間名為Ganymed的公司，研究治療癌症的精密抗體治療。2016年，他們以14億歐元出售給日本藥廠安斯泰來（Astellas）。

沙欣夫婦一直走在科研的道路。2008年，他們聯同奧地利腫瘤科醫生胡貝爾（Christoph Huber）創辦生物新技術公司，開始研究治療癌症的免疫療法，利用信使核糖核酸（mRNA）訓練人體製造自己的抗體。同時沙欣也沒有放棄學術研究和教學的工作，自2014年起擔任美因茨大學（University of Mainz）的教授。

一年前，生物新技術公司選擇到美國上市。沙欣遠赴紐約跟投資者見面，但當時只有約250名患者使用公司的疫苗接受治療，部份投資者認為無足夠數據證明公司的潛力，不值得公司原本提出的股價。

當時正值中美角力激烈的時候，沙欣和公司最終決定照樣上市，但大幅調低股價和集資金額，從發行1,320萬股每股18至20美元，減至發行1,000萬股每股15美元。

沙欣是科學家，多於推銷員。他不願向投資者提出大膽的推測，雖然從事生物科技的人很喜歡他，但當他面對沒有科學背景的人似乎有點束手無策。Great Point投資者傑伊（Jeffrey Jay）形容，莫德納公司（Moderna）有能言善道的哈佛大學工商管理學碩士出任行政總裁，但生物新技術公司行政總裁則是才華橫溢但低調而且騎單車上班的科學家，兩者明顯有對比。

圖為2020年11月10日，位於德國美因茨的生物新技術公司總部。（Getty）

新冠疫情來襲 夥拍輝瑞救世界

疫情為世界帶來痛苦，但為沙欣帶來機遇。1月24日，沙欣從《刺針》首次得知疫情的消息，了解到事態嚴重，並且知道用於抗癌症藥物的核糖核酸研究將大有作為。三日後的周一，沙欣召集員工，說要為病毒研發疫苗，形容是「一項人道工作」。他憶述指，部份同事不感高興，因為他們已經期待着滑雪假期。

沙欣的堅持很快得到流感疫苗合作夥伴輝瑞和應，協助開發和分擔成本。沙欣啟動「光速計劃」，調派500人展開不同成份的疫苗研究。3月時，德國首次進入封城狀態，生物新技術公司已經研發了20款候選疫苗。

直到最近輝瑞和生物新技術公司報捷，讓世人頓時看到希望。沙欣形容，「這或是新冠肺炎疫情時代結束的開始」。雖然夫婦已經是富豪，但向來喜歡穿牛仔褲的沙欣只是和妻子在家泡了杯土耳其熱茶慶祝，繼續過他們樸實的生活。

▼圖解：六大疫苗種類知多啲