仿生技術手套助腦傷鋼琴家重拾興趣　成本僅800元靈感來自F1賽車

在將近20年之後，馬丁斯（João Carlos Martins）終於能無礙地重拾他所熱情之事物。

鋼琴家馬丁斯在科技協助下，終可重新彈奏鋼琴：

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先是右手 然後左手

當時，人在保加利亞的馬丁斯遭到兩名歹徒襲擊而腦部受傷，儘管經過一連串治療後，他的右手卻還是因為「局部肌張力不全」（focal dystonia，一種會影響肌肉動作的神經疾病）的緣故，在接下來幾年逐漸失去作用。

馬丁斯並沒有因此退休，反而開始了左手加上右手拇指的鋼琴表演之路，卻也隨着左手的狀況逐漸惡化，而在2019年不得不中止鋼琴表演。

現在，托仿生技術的福，馬丁斯想重拾鋼琴技術的念頭再也不是夢想。

儘管後來手部受傷，馬丁斯的鋼琴生涯並沒有因此結束。在受傷後，馬丁斯也開始了指揮的工作。現在，有了這副手套，馬丁斯又像是回到20年前的時光了。

這副仿生手套是由工業設計師比扎羅（Ubiratan Bizarro）設計，中間打樣了好幾次才成功。比扎羅指出，他是在研究F1賽車技術的時候得到了製作這個手套的靈感，而且這副手套的製作成本125美元（約975港元）。

仿生技術 重拾鋼琴不是夢

當工業設計師比扎羅把3D列印的仿生手套（bionic gloves）拿給馬丁斯看時，他還以為對方是在開玩笑，「我甚至跟他說這是拿來打拳擊，而不是彈鋼琴的吧。」馬丁斯說。

從心死到奇蹟

當然，這不是拿來打拳擊的，在手套上支架的協助下，能把馬丁斯的手指可以往下「推」，讓他可以順利把鋼琴琴鍵壓下去。

現在，馬丁斯已經有辦法正常運用手指，要彈巴哈協奏曲再也難不倒他，他說：

在不能彈鋼琴之後，我就覺得有一部分的自己好像死去了，因為我總覺得自己生來就是要彈琴的。在超過 20年之後還能再次使用全部的手指頭，對我這個 80歲的人來說完全是奇蹟。

馬丁斯使用仿生技術手套再次彈奏鋼琴片段：

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【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】