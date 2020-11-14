美國非牟利組織取得衛星圖片　稱朝鮮或在建設「海豚部隊」

美國非牟利組織美國海軍研究所（United States Naval Institute，USNI）11月12日公布其所取得的衛星圖片，顯示朝鮮似乎正訓練海豚，讓牠們成為海軍的一份子，並協助執行軍事任務。

根據USNI網站資料，它是一個非牟利的會員制協會，並讓人討論海洋事務的開放平台。它會每月發布期刊以及論文集等供會員覽閱。

USNI稱根據那些照片，朝鮮的海豚訓練計劃最早可追溯到至少2015年10月。圍欄首次是在南浦（Nampo）的一場大型海軍表演場地中出現。

南浦是西海岸的一個港口城市，也設有海軍基地。海豚訓練計劃可能是領袖金正恩治下的海軍大規模現代化措施的一部分。

New Evidence Suggests North Korea has a Naval Marine Mammal Program - USNI Newshttps://t.co/LPXTOXVWJ0 pic.twitter.com/m7lA3eemnZ — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) November 12, 2020

USNI根據衛星圖片指出，南浦一個船塢及煤炭裝卸碼頭之間有用來圍住動物的圍欄，現場的水質渾濁，附近有軍艦在停泊。在城鎮邊緣、河流上游的地方亦有一個基地，似是用來繁殖海豚的地方。

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美國霍士新聞13日稱，衛星圖片顯示的圍欄也有可能只是漁類養殖場，它們當中很多由軍隊營運。惟USNI發現圖片中的圍欄與朝鮮其他養漁場的圍欄不一樣。

USNI的報告稱，將朝鮮的設施與美國及俄羅斯軍隊用的海豚圍欄相比後，認為圖中的圍欄大小，似是為海豚而設。

朝鮮有為平壤的海豚館訓練海豚，國內的軍用及民用設備會重疊，因此海軍有可能亦從上述訓練計劃中受惠。

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美國海軍是使用海豚及海獅等海洋哺乳類動物來協助軍事行動的先驅，包括探測水雷及確認敵人的位置。目前只有俄羅斯海軍亦有海洋動物部隊，他們在北極地區及黑海設有基地。